رمضان صبحي يرد لأول مرة على كواليس انضمامه إلى بيراميدز

حل رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز ضيفًا على برنامج "الحكاية"، المذاع على فضائية "ام بي سي مصر"، ليتحدث عن كواليس انضمامه للفريق السماوي.





انضم رمضان صبحي، إلي صفوف بيراميدز، في فترة الانتقالات الصيفية الجارية لمدة 5 مواسم مقابل 200 مليون جنيه، بعد رفضه الاستمرار في صفوف الأهلي، عقب نهاية إعارته من نادي هيدرسفيلد الإنجليزي.





وأضاف صبحي: "مقدر زعل الأهلاوية وهرجع واقول القصة، انا بدات في الأهلي وبعدين روحت انجلترا قعدت سنتين ونص، وكان نفسي اكمل المشوار، وبعدين روحت هيدرسفيلد، واتصابت ولم أشارك بشكل كويس، ولما رجعت مع الإصابة، وكنت عايز اروح أي نادي تاني العب فيه في أوروبا وصدفت الأهلي كان بيلعب الترجي وخسر البطولة الأفريقية، وحسيت أني عايز أرجع الأهلي وأنا اللي طلبت كدا".









وتابع: "كلمت حسام غالي ومحمد فضل وقولته لازم أرجع الأهلي لحبي وأنا كنت عايز أساعد الفريق، والخطيب كلمني وخلصنا الموضوع ولعبت 6 شهور إعارة ومكنتش في مستوايا المعهود، وبعد 6 شهور إعارتي خلصت، وكنت عايز اقعد سنة في مصر كمان عشان اروح المنتخب الأول".

وأشار: "وصلي احساس غير مباشر أن الفريق مش عايزني زاي الأول، وبعد مشواري مع الأوليمبي واتصابت ملعبتش كمان بعد فيروس كورونا، ورجعنا التمرين في نهاية 7 وأنا كنت فاكر أني هكمل بعد اشتراط الفيفا بان المعارين يكملوا بعد توقف النشاط".









وتابع: "النادي كان عايز يكسب من ورايا وقال لمسئولي الأهلي لازم يشتروني بمبلغ 3 مليون استرليني والأهلي لما بيعوز يخلص بيخلص، وطول الوقت دا انا عايز اكمل برة".

وقامت إدارة النادي الأهلي بإرسال خطاب جديد إلي إدارة نادي ستوك سيتي الإنجليزي، للمطالبة بالحصول على مستحقاته البالغ قدرها 2.5 مليون جنيه إسترلينى، من صفقة رمضان صبحي، التي تمت عام 2016.











