لميس الحديدي: الحكومة ستصدر قرارا جديدا بشأن مخالفات البناء (فيديو)

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إنه تبقى 5 أيام على انتهاء مدة التصالح في مخالفات البناء، مشيرةً إلى أنها حصلت على معلومة بأن المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، سوف يصدر قرارا خلال هذا الأسبوع يتعلق بهذا الملف.





وأضافت "الحديدي" خلال تقديمها ببرنامج "كلمة أخيرة"، عبر شاشة "on"، مساء الاثنين: "هذا القرار سيكون متعلقًا إما بمد المهلة أو بعدم مدها أو بتسهيلات جديدة".





وتابعت: "لا نعرف القرار على وجه التحديد، لكننا تأكدنا من المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، من إصدار قرار خلال هذا الأسبوع".





وأوضحت، أن إجمالي طلبات التصالح على مستوى الجمهورية بلغت 2,031 مليون طلب بقيمة متحصلات رسوم جدية وفحص بلغت 12.6 مليار جنيه".





في سياق منفصل، أكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، ارتفاع أعداد طلبات التصالح بالعاصمة، نظرا لإداراك المواطنين أهمية التصالح في مخالفات البناء لتقنين أوضاعهم.





وأشار محافظ القاهرة، إلى أن أجهزة الدولة المختلفة بذلت جهدًا كبيرًا لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بآلية إنهاء طلبات التصالح في مخالفات البناء، وتقنين الأوضاع طبقًا للقانون.



