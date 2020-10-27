أول الراحلين عن الزمالك في الموسم الجديد

يسعي نادى الزمالك لحسم ملف الصفقات الجديدة وموقف المعارين والراحلين عن القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وأكد الإعلامي محمد فاروق، أن محمد حسن، لاعب وسط فريق الزمالك، سيكون خارج صفوف القلعة البيضاء فى الموسم المقبل، بعد طلب من البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني للفريق.





وقال فاروق فى برنامج "البريمو"، المذاع على قناة "Ten": "باتشيكو أبدي رغبته في رحيل محمد حسن والتعاقد مع لاعب وسط مدافع جديد في الموسم المقبل".





وأضاف: " اللاعب يملك عدة عروض من جانب اندية الدوري ابرزها وادي دجلة وغزل المحلة وسوف يتم تحديد مصيره النهائي خلال الفترة المقبلة عقب نهاية بطولة دوري أبطال أفريقيا".