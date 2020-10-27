"مياه الشرب" في بني سويف: توصيل الصرف الصحي لجميع القرى بحلول 2025

قال اللواء أحمد الصحصاح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، في محافظة بيني سويف، إنه بحلول عام 2025 ستكون جميع قرى المحافظة بها صرف صحي، مشيرًا إلى أنه قبل 6 سنوات كان 12% من قرى المحافظة تتمتع بهذه الخدمة، ولكن مع التطويرات الأخيرة زادت هذه النسبة ما بين 35 إلى 40%.





وأضاف "الصحصاح" في حواره مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" أن 100% من سكان الحيز العمران بها مياه شرب نظيفة، ولكن السكان خارج هذا الحيز العمراني محرومين من المياه.





وأشار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، إلى أن هناك مشروعات لتقديم خدمة الصرف الصحي بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، موضحًا أن مشروع قرية بلفيا انتهى بنسبة 90% وقرية شنرا بمركز الفشن ضمن الخطة المقبلة إلى جانب العديد من التطويرات التي شهدتها أغلب قرى المحافظة.





في سياق منفصل، قال الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، إن محطة غياضة تنتج 20% من طاقة مصر بتكلفة 2 مليار يورو، مؤكدًا على وجود فائض من الطاقة الكهربائية أصبح يسمح لمصر بالتصدير.





وأشار "غنيم"، إلى أن القطاع الصحي في بني سويف يعاني من نقص عدد الأطباء، موضحًا من المقرر دخول مستشفيات أهناسيا وشرق النيل إلى الخدمة قريبًا، لافتًا إلى أنه سيتم التعاقد مع عدد من الأطباء لسد العجز خاصة في ظل جائحة فيروس كورونا.



