"التموين" تكشف تفاصيل ضبط 700 طن "مخلل فاسد" بالسنطة (فيديو)

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 06:01 ص
أرشيفية
أرشيفية
كـسـاب أحـمـد
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كشف محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، تفاصيل ضبط 700 طن مخللات فاسدة داخل مصنع بمركز السنطة، موضحًا أنه ورد للوزارة معلومات من هيئة الرقابة الإدارية، عن وجود هذه الكمية داخل مصنع في مركز السنطة وتم تشكيل لجنة من جهاز حماية المستهلك والتموين، وتم التوجه إلى المصنع والتحفظ على الكمية الكبيرة، وتحرير محضر بالواقعة.

وقال "أبوهاشم"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة" الذى يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر قناة مصر الأولى، أن المخلل الفاسد كان يوضع في براميل بسعة 100 كيلو لكل برميل، ولا يدون عليها تاريخ إنتاج أو انتهاء، وتبين أنه تم استخدام مواد تساهم في سرعة "التخليل" لهذه الكمية الكبيرة من "الزيتون"، لتصبح غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتصيب بالكثير من الأمراض حال تناولها.

في سياق منفصل، قالت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أنه قد تم تشديد الرقابة علي المنشآت الغذائية وضبط الأسواق منعا لتسرب أي مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي خلال عطلة عيد الأضحى المبارك.

وأضافت سلام، في بيان، أن مكتب مراقبة الأغذية بإدارة فوه الصحية قد تمكن من ضبط عدد 20 برميلا من المخللات زنة 4 طن تقريبا لاحتوائهم على ديدان وحشرات وعفن ظاهر، وتم عمل مذكرة توصية بالغلق لمجلس المدينة والوحدة المحلية لاستصدار قرار بغلق المنشأة، وتم التحفظ علي الكميات بإقرار تحفظ وتم سحب عينات وإرسالها للمعامل وسيتم استكمال باقي الإجراءات القانونية حيال المضبوطات.

وأشارت "سلام"، إلى أن حملات إدارة مراقبة الأغذية ستستمر خلال فترة عطلة عيد الأضحى المبارك بالتنسيق مع الجهات الرقابية الأخرى وغرفة الأزمات والعمليات بالمحافظة في إطار حرص الدولة على أمن وسلامة المواطنين.

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