عبد العال: أتمني مشاركة شيكابالا أمام الرجاء بدلًا من هذا اللاعب

يستعد نادى الزمالك لمواجهة نظيره الرجاء المغربي ضمن مباريات إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 1 نوفمبر المقبل.





وأكد رضا عبدالعال، نجم الأهلي والزمالك السابق، أن محمود عبدالرازق "شيكابالا"، لاعب الفريق الأبيض، ظهر بمستوي مميز للغاية وكان سببًا فى تحقيق الفوز على الإسماعيلي.





وقال عبدالعال فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "أتمني مشاركة شيكابالا أساسيًا أمام الرجاء المغربي على حساب أوباما، وذلك بعد الظهور بهذا المستوي أمام الإسماعيلي ويملك خبرة كبيرة وسيمنح القلعة البيضاء الأفضلية فى هذه المباراة".

وأضاف: "شيكابالا يستطيع إنهاء مباراة الرجاء مبكرًا من خلال الكرات البينية التى يلعبها بمهاراته، ويجب على باتشيكو أن ينظر إلى موسيماني وكيفية إدارته المباراة أمام الوداد".