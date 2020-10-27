الفنانة أسماء جلال: أصبت بكورونا بعد مصافحة أحد أصدقائي

قالت الفنانة أسماء جلال، إنها أصيبت بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، بعد مصافحتها لأحد اصدقائها كان حاملا للعدوى، موضحة: "أصبت بسبب مصافحتي لصديق لي في الشارع ولم أعلم إصابته بالعدوى"، مؤكدة، أنها تعافت تمامًا حاليا ولكن تجربة مرضها كانت كابوسًا شديدًا.





وأضافت "جلال"، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج "التاسعة" الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، مساء الاثنين، أن أعراض فيروس كورونا كانت عبارة عن "سخونة بالجسم وفقدان التذوق والشم تماما، وخمول كبير في جسدها"، مبينه أنها أصابت اثنتين من صديقاتها بفيروس كورونا في بداية إصابتها بالفيروس.





كانت الفنانة أسماء جلال، قد شاركت صورة من أحدث جلسات تصوير لها وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وظهرت "جلال" في الصورة بـ"توب" أسود، و"جيب" نفس اللون، والذي يبرز ملامح جسدها، وتفاعل الجمهور مع الصورة من خلال خاصية التعليقات ومن أبرزها: "ألف ألف الحمدلله على السلامة"، و: "ينفع كده يعني ياسوما".



