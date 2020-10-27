رضا عبد العال يكشف مفاجأة عن الرجاء المغربي

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 12:15 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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يستعد نادى الزمالك لمواجهة نظيره الرجاء المغربي ضمن مباريات إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 1 نوفمبر المقبل.

وفتح رضا عبدالعال، نجم الأهلي والزمالك السابق، النار على فريق الرجاء المغربي، بعد تأجيل مباراة القلعة البيضاء فى إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال عبدالعال فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "الرجاء ليس لديه أى إصابات كورونا وكانوا يرغبون فى تأجيل المباراة من أجل تجهيزهم بشكل جيد، والفريق تدرب خلال الأيام الماضية من نار".
 
وأضاف: "جماهير المغرب هاجمتني على مدار الفترة الماضية، وأؤكد أن فريق الرجاء خدع الجميع وليس لديه أى مشاكل أو إصابات كورونا".



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