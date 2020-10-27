السيطرة على حريق في المدرسة التجارية بكفر شكر

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، على حريق اندلع في "تشوينات" المقاعد المدرسية وبعض الأخشاب أعلى سطح مسجد المدرسة التجارية بكفر شكر، ما أسفر عن احتراق "التشوينات" والتهام النيران سقف المكان الذي يغطي موقع الحريق.





تلقى العميد أنور حشيش، مأمور مركز كفر شكر، إخطارًا من المقدم ناصر الجمال، نائب مأمور المركز بنشوب حريق بالمدرسة التجارية بدائرة المركز، وأخطر اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، واللواء عمر حرب، مدير الحماية المدنية، وجرى الدفع بأربع سيارات إطفاء لمكان الحادث، تمكنت من السيطرة على النيران، ومنع امتدادها لمباني الفصول ومباني الإدارة بالمدرسة.





وتبين من المعاينة التي أجراها المقدم إسماعيل خطاب، رئيس مباحث مركز كفر شكر، أن الحريق اندلع أعلى سقف من "الجمالون الفايبر" يغطي مسجد المدرسة، ويستخدم في تخزين المقاعد المتهالكة الخشبية الخاصة بالمدارسة، ويستخدم كمخرن، وتبين وجود أسلاك كهربائية تمر فوق السطح، ومن المرجح أن تكون هي مصدرًا لحدوث ماس كهربائي تسبب في الحادث.



