شاما منصور تكشف تفاصيل تجسيدها دور "كوكي" في مسرحية "ريبانزل"

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 12:21 ص
بوابة الفجر
مي مرسي
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عبرت الفنانة شاما منصور، عن سعادتها للمشاركة في مسرحية "ريبانزل" وذلك من خلال تجسيدها دور "كوكي" والذي أعجب به عدد كبير من الجمهور وخاصة الأطفال منهم.

وكشفت شاما منصور في تصريحات صحفية كواليس اختيارها لدور "كوكي" قائله: "رشحني المخرج محسن رزق، لتقديم شخصية كوكي، والذي تعرفت إليه عندما التحقت بورشته لمدة 4 شهور، وقدمت معه بعدها مسرحية سنو وايت.. ثم ابتعدت عنه بعد عرضها لفترة، وذلك لانشغالي ببعض الأعمال الفنية الأخرى، قبل أن يعرض على هذا العمل المميز للغاية، والذي نال إعجابي منذ قراءة السيناريو للمرة الأولى، ووافقت على الانضمام مباشرة".

و تحدثت "منصور" عن كواليس مسرحية "ريبانزل": "الدور كوميدي للغاية، وبه العديد من التفاصيل، فهي سيدة تمتلك مطعمًا لتقديم الأكلات الغريبة، مثل شربة لسان الأخطبوط، وطواجن الأفاعي المسلوخة.. وتكشف الأحداث أن هذه المرأة بسيطة للغاية ورقيقة، تحلم فقط بأن تتزوج الشخص الذي وقعت في حبه، وأن كل العقد النفسية التي ظهرت عليها كانت نتيجة لانفصال أبيها وأمها.. وبالفعل تتزوج وتنجب طفلًا وتعيش حياة سعيدة ومستقرة في النهاية".

وقالت شاما منصور أن الأطفال تعلقو بها حيث يتعرفون عليها بسهولة في الشارع على الرغم من عدم وضعها الميك أب الخاص بالمسرحية والذي يغير مظهرها.

وتحدثت شاما منصور عن الفرق بين الأطفال في الماضي والأطفال في الوقت الحاضر، قائله: "إن الفرق شاسع بينهما، وذلك يجعلنا نحترم اختلاف الأجيال، فطفل اليوم أصبح من الصعب أن ينال إعجابه كل ما يقدم له، فلا تجده معجبًا إلا بالأعمال التي تحترم عقله وتجذبه، بالإضافة إلى أن تكون مختلفة ومبهرة، أما طفل الأمس فكانت أقل مسلسلات الرسوم المتحركة ترضيه، وهذا ما ينتمي إليه جيلي بالطبع".

وفي نهاية حديثها عبرت شاما منصور عن سعادتها لتأثيرها في الأطفال بهذا الشكل من خلال دورها في المسرحية قائله: "سعيدة وفخورة للغاية لأنني أساهم في صناعة السعادة لدى الأطفال، وأرجوا دومًا أن تكون هناك أعمالًا فنية تحترم عقل الطفل المصري، وعن نفسي أحب دومًا الفن المقدم للصغار، وهذا أمر شخصي بالطبع.. وأجمل ما يسعدني هو تجمع أحباب الله حولي بعد انتهاء الشو المسرحي، مما يجعلني أطير فرحًا".

يذكر أن شاما منصور برعت في مسرحية "سنو وايت" من خلال تقديمها دور "القذم الحسود".


شاما منصور تكشف تفاصيل تجسيدها دور "كوكي" في مسرحية "ريبانزل"
شاما منصور تكشف تفاصيل تجسيدها دور "كوكي" في مسرحية "ريبانزل"

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