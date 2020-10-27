"غنيم": بني سويف ضمن أقل المحافظات في إصابات كورونا

قال الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، إن محطة غياضة تنتج 20% من طاقة مصر بتكلفة 2 مليار يورو، مؤكدًا على وجود فائض من الطاقة الكهربائية أصبح يسمح لمصر بالتصدير.





وفي سياق منفصل، أشار "غنيم" في حواره مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" إلى أن القطاع الصحي في بني سويف يعاني من نقص عدد الأطباء.





وأوضح "غنيم"، أنه من المقرر دخول مستشفيات أهناسيا وشرق النيل إلى الخدمة قريبًا، لافتًا إلى أنه سيتم التعاقد مع عدد من الأطباء لسد العجز خاصة في ظل جائحة فيروس كورونا.





وأضاف أنه سيتم حاليًا العمل على رفع كفاءة مستشفيات الصدر والحميات بدعم مجلس الوزراء والبنك المركزي، مؤكدًا أن المحافظة كانت ضمن اقل المحافظات في إصابات فيروس كورونا.





وفي سياق منفصل لفت إلى أنه سيتم إنفاق 115 مليون جنيه في الخطة الاستثمارية للمحافظة على مشروعات الطرق، مشيرًا إلى أنه حتى الآن تم إنفاق 54 مليون جنيه تكلفة تطوير منطقة الكورنيش.





وتابع أن تكلفة تطوير الكورنيش السفلي وصلت إلى 200 مليون جنيه ليكون متنزه لأهالي المحافظة، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يتم افتتاحها مع دخول شم النسيم المقبل.



