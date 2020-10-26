موعد المران الأول لمنتخب السويس استعدادًا للموسم الجديد

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 11:52 م
بوابة الفجر
محمود أبو الليل
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يبدا الفريق الاول بنادي منتخب السويس بقيادة مديرا الفنى أشرف خضر، السبت القادم الموافق 31 أكتوبر، استعداداته للموسم الكروي الجديد بدوري القسم التانى 2021/2020.

قد حدد الجهاز الفنى لفريق السويس، اولى الاستعدادات الاسبوع القادم بمشاركة الوافدين الجدد الذى تعاقد معاهم النادى، واللاعبين اللى تم الابقاء عليهم في قائمة الموسم الجديد، محمود كوكو ، ونادر عاطف، ومحمد عاطف ، ونور العريان ، ومحمود قطب ، ومحمد هيكل ، وكريم يكن ، وأحمد فتحي ، وعمارة نيمار ، مع عودة الثنائي مصطفي حافظ ، ويوسف محمد من فترة الإعارة.

ويذكر ان منتخب السويس انهى الموسم المنقضى بجدول الترتيب في المركز السادس برصيد 32 نقطة.

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