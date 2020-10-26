موعد المران الأول لمنتخب السويس استعدادًا للموسم الجديد



ويذكر ان منتخب السويس انهى الموسم المنقضى بجدول الترتيب في المركز السادس برصيد 32 نقطة.





يبدا الفريق الاول بنادي منتخب السويس بقيادة مديرا الفنى أشرف خضر، السبت القادم الموافق 31 أكتوبر، استعداداته للموسم الكروي الجديد بدوري القسم التانى 2021/2020.قد حدد الجهاز الفنى لفريق السويس، اولى الاستعدادات الاسبوع القادم بمشاركة الوافدين الجدد الذى تعاقد معاهم النادى، واللاعبين اللى تم الابقاء عليهم في قائمة الموسم الجديد، محمود كوكو ، ونادر عاطف، ومحمد عاطف ، ونور العريان ، ومحمود قطب ، ومحمد هيكل ، وكريم يكن ، وأحمد فتحي ، وعمارة نيمار ، مع عودة الثنائي مصطفي حافظ ، ويوسف محمد من فترة الإعارة.