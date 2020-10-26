مجلس المريخ يقترب من جهاز فني " بورسعيدي " بالقسم الثاني



وقد علم " الفجر " انه يوجد عدد من الاسماء المرشحة لتولي مهمة الفريق البورسعيدي والذي يعد ممثل المحافظة الوحيد بدوري القسم الثاني .

ويأتي ابرز المرشحين لتلك المهمة المدير الفني احمد عبد العزيز الشهير ب " الزيز " المدير الفني الحالي لفريق الرباط و الأنوار ، والذي يخوض معهم حاليا دورة الترقي المؤهلة للصعود للقسم الثالث .



يذكر أن المريخ قد اختتم الموسم المنقضي من دوري القسم الثاني محتلا للمركز التاسع وكان ضمن الفرق المهددة بالهبوط لولا صدور قرار اللغاء الهبوط .

قرر مجلس ادارة نادي المريخ البورسعيدي برئاسة أحمد جوهر أن يكون الجهاز الفني الجديد للفريق الأول بالنادي من ابناء محافظة بورسعيد .