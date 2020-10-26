مجلس المريخ يقترب من جهاز فني " بورسعيدي " بالقسم الثاني

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 11:48 م
بوابة الفجر
إيمان الجعيدي
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قرر مجلس ادارة نادي المريخ البورسعيدي برئاسة أحمد جوهر أن يكون الجهاز الفني الجديد للفريق الأول بالنادي من ابناء محافظة بورسعيد .

وقد علم " الفجر " انه يوجد عدد من الاسماء المرشحة لتولي مهمة الفريق البورسعيدي والذي يعد ممثل المحافظة الوحيد بدوري القسم الثاني .
ويأتي ابرز المرشحين لتلك المهمة المدير الفني احمد عبد العزيز الشهير ب " الزيز " المدير الفني الحالي لفريق الرباط و الأنوار ، والذي يخوض معهم حاليا دورة الترقي المؤهلة للصعود للقسم الثالث .

يذكر أن المريخ قد اختتم الموسم المنقضي من دوري القسم الثاني محتلا للمركز التاسع وكان ضمن الفرق المهددة بالهبوط لولا صدور قرار اللغاء الهبوط .

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