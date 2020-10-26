أمانة المنطقة الشرقية تجهز المتنزه البري لمتنزهي وزوار المنطقة

جهزت أمانة المنطقة الشرقية موقع المتنزه البري الذي خصصته لإقامة المخيمات في موسم الشتاء والربيع من كل عام، لتوفير سبل الراحة للمواطنين والمقيمين والزوار بالمنطقة في مثل هذه المواسم التي تشهد إقبالاً من قبل المواطنين والمقيمين للتنزه في الأماكن البرية.





وأوضح المتحدث الرسمي بالأمانة محمد الصفيان، أن بلدية غرب الدمام والإدارات المعنية بالأمانة جهزت الموقع بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، مؤكداً ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية وفق البروتكولات والإجراءات الاحترازية المفروضة من قبل وزارة الصحة لمنع انتشار فيروس كورونا، حيث تبلغ المسافة بين كل موقع وآخر 40 متراً، نظراً لخصوصية المخيمات ‏داخل المتنزه، ولتحقيق التباعد الاجتماعي، وتبلغ مساحة كل مخيم 3000 متر مربع.





وأشار إلى أن إجمالي مساحة المتنزه البري تبلغ 6 ملايين متر مربع، ويبعد عن مدينة الدمام 20 كيلو متراً ويقع على طريق الرابط بين طريق الرياض السريع وطريق المطار، والتقديم عن طريق الرابط التالي https://www.eamana.gov.sa/E-services/Pages/CampsReserve.aspx, وبعدها يُشعر المتقدمون عن طريق رسالة نصية يحدد بها موعد الاستلام.





ولفت الانتباه إلى أن الأمانة حددت مبالغ نظير الخدمات التي تقدمها للمخيمات، بلغت ١٥٠٠ ريال طوال فترة التخييم، و ١٠٠٠ ريال كتأمين يسترد في حال إخلاء الموقع، والتأكد من نظافته، وسيتم تنفيذ لائحة الغرامات والجزاءات لمخالفي أنظمة التخييم، ومخالفي الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.





‏وأكد الصفيان، حرص الأمانة على زيادة المواقع الجاذبة رغبة منها في تحقيق الأهداف المتعلقة بتأمين مساحات ترفيهية إضافية للمواطنين والمقيمين والزوار بطريقة منظمة بما يتناسب مع احتياجاتهم لتوفير متنفس للأهالي والزوار.