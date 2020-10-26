أمانة المنطقة الشرقية تجهز المتنزه البري لمتنزهي وزوار المنطقة

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 11:45 م
أمانة المنطقة الشرقية
أمانة المنطقة الشرقية
الفجر السعودي
Advertisements

جهزت أمانة المنطقة الشرقية موقع المتنزه البري الذي خصصته لإقامة المخيمات في موسم الشتاء والربيع من كل عام، لتوفير سبل الراحة للمواطنين والمقيمين والزوار بالمنطقة في مثل هذه المواسم التي تشهد إقبالاً من قبل المواطنين والمقيمين للتنزه في الأماكن البرية.


وأوضح المتحدث الرسمي بالأمانة محمد الصفيان، أن بلدية غرب الدمام والإدارات المعنية بالأمانة جهزت الموقع بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، مؤكداً ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية وفق البروتكولات والإجراءات الاحترازية المفروضة من قبل وزارة الصحة لمنع انتشار فيروس كورونا، حيث تبلغ المسافة بين كل موقع وآخر 40 متراً، نظراً لخصوصية المخيمات ‏داخل المتنزه، ولتحقيق التباعد الاجتماعي، وتبلغ مساحة كل مخيم 3000 متر مربع.


وأشار إلى أن إجمالي مساحة المتنزه البري تبلغ 6 ملايين متر مربع، ويبعد عن مدينة الدمام 20 كيلو متراً ويقع على طريق الرابط بين طريق الرياض السريع وطريق المطار، والتقديم عن طريق الرابط التالي https://www.eamana.gov.sa/E-services/Pages/CampsReserve.aspx, وبعدها يُشعر المتقدمون عن طريق رسالة نصية يحدد بها موعد الاستلام.


ولفت الانتباه إلى أن الأمانة حددت مبالغ نظير الخدمات التي تقدمها للمخيمات، بلغت ١٥٠٠ ريال طوال فترة التخييم، و ١٠٠٠ ريال كتأمين يسترد في حال إخلاء الموقع، والتأكد من نظافته، وسيتم تنفيذ لائحة الغرامات والجزاءات لمخالفي أنظمة التخييم، ومخالفي الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.


‏وأكد الصفيان، حرص الأمانة على زيادة المواقع الجاذبة رغبة منها في تحقيق الأهداف المتعلقة بتأمين مساحات ترفيهية إضافية للمواطنين والمقيمين والزوار بطريقة منظمة بما يتناسب مع احتياجاتهم لتوفير متنفس للأهالي والزوار.

أخبار تهمك

الأهلي يتحرك لحسم الصفقة الكبري

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل - تفاصيل إصابة نجم الزمالك

منذ ساعتين و 35 دقيقة

تحذير عاجل من عمرو أديب بشأن مقاطعة البضائع الفرنسية

منذ يوم

عـاجل.. الحبس 6 أشهر لممدوح حمزة وإدراجه علي قوائم الإرهاب

منذ حوالي 10 ساعة

تعرف على موانع استخدام لقاح الإنفلونزا

منذ حوالي 9 ساعات

بعد نشر الرسوم المسيئة للنبي.. الخارجية الفرنسية ترجو أمرا من الدول الإسلامية

منذ يوم

الأهلي يقدم صفقة ذهبية للزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

بالأسماء.. تعرف على صفقات الأهلي الجديدة

منذ حوالي 3 ساعات

مرتضى منصور: مباراة الزمالك والرجاء على وشك الإلغاء

منذ حوالي 7 ساعات

شوبير يكشف حقيقة تأجيل نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 21 ساعة

"الأرصاد" تكشف تفاصيل طقس الاثنين.. وتحذر من هذه الظاهرة

منذ حوالي 18 ساعة

بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الغد.. وتحذير من هذه الظاهرة

منذ حوالي 11 ساعة

قرار مهم من السيسي بشأن تراخيص حضانات الأطفال

منذ حوالي 7 ساعات

تعرف على أول الراحلين عن الزمالك

منذ ساعة

باتشيكو يطالب الزمالك بحسم هذه الصفقات.. والتعاون يفاوض ساسي

منذ أقل من ساعتين

نجم الأحمر يطالب الأهلي بتحديد مصيره.. وبيراميدز يترقب

منذ ساعتين و 28 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:30 م

بالأسماء.. تعرف على صفقات الأهلي الجديدة

عـاجل.. الحبس 6 أشهر لممدوح حمزة وإدراجه علي قوائم الإرهاب

01:40 م

بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الغد.. وتحذير من هذه الظاهرة

01:17 م

الأهلي يتحرك لحسم الصفقة الكبري

10:30 م

تحذير عاجل من عمرو أديب بشأن مقاطعة البضائع الفرنسية

10:45 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كيف تعاونت الجزيرة والبى بى سى مع المخابرات الغربية لزعزعة استقرار العالم العربى؟

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود يس.. أيقونة الحب والحرب

رشا سمير
رشا سمير

الروائية رشا سمير تحاور عاشق مصر الروائي جيلبيرت سينويه