رأت ابنها يسقط ولم تستطع إنقاذه.. مأساة سيدة مصرية في سوهاج

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 04:25 ص
نجل السيدة يسقط
نجل السيدة يسقط
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كشفت سماح عبد الرحمن، والدة الطفل الذي سقط من الدور الثالث بسوهاج، السبب وراء عدم إنقاذها له قبل سقوطه رغم أنها كانت تراه منذ صعوده إلى شرفة المنزل، موضحة: "أنا من 4 سنين لا استطيع المشي أو استخدام الأطراف نظرًا لإصابتي بمرض جلدي مزمن يسمى الصدفية".

وأضافت "عبدالرحمن" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية: "أنا صعبان عليا أني شفت ابني قدام عيني وهو راح يقع وأنا مش قادرة أعمل ليه حاجة.. وأنا أناشد أصحاب القلوب الرحيمة أن يعالجوني".

وتابعت: "أنا نفسي اتعالج علشان أولادي مش بعرف أعمل ليهم حاجة، ولا بقدر أكلهم ولا ألبسهم ولا أي حاجة.. بنتظر جوزي هو اللي يأكلهم.. ودائمًا بروح لأمي علشان تخدمهم".

ولفتت، إلى أن ابنها سقط على "موتوسيكل"، كان موجودًا أسفل العقار، مضيفة: "من لطف ربنا وحكمته ابني سقط على المقعد الجلد، وبعد تقديم الرعاية الصحية له أصبح بصحة جيدة".

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