الكشف عن كلمات إيسكو النارية ضد زيدان

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 11:58 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت وسائل إعلام إسبانية أن الإسباني فرانشيسكو إيسكو نجم ريال مدريد الإسباني عبر عن بعض الكلمات الغاضبة عن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للملكي قبل كلاسيكو الأرض.

وأفاد برنامج El Partidazo de Movistar Plus الإسباني بأن النجم الإسباني كان يتحدث مع زميليه لوكا مودريتش ومارسيلو عن زيدان قبل بداية مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة.

وأكد البرنامج الإسباني أن إيسكو قال لزميليه:"إذا كان عليه أن يستبدلني فإنه يفعل ذلك في الدقيقة 50 أو 60 من المباراة. وأحياناً بين الشوطين، وإذا قام بإشراكي فهو يقوم بإشراكي في الدقيقة 80 ".

وألمح البرنامج الإسباني أن إيسكو لم يلعب أي دقيقة خلال مباراة كلاسيكو الأرض التي فاز بها ريال مدريد على غريمه التقليدي برشلونة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

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زيدان ريال مدريد برشلونة إيسكو

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