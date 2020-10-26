موسيماني يضغط على إدارة الأهلي لحسم هذه الصفقة

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 11:59 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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أصر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على إدارة القلعة الحمراء، تنفيذ أول طلباته داخل النادي،، بالفترة المقبلة.

وطالب موسيماني، التعاقد مع جاستين سيرينو، لاعب فريق صن داونز الجنوب إفريقي، للانضمام للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويأتي طلب المدير الفني، بعدما أشرف على تدريب اللاعب بالمواسم الماضية ويعلم قدراته بشكل جيد، ورغبته في ضمه من أجل تطوير الفريق والمنافسة على الألقاب.

وكان الأهلي أعلن عن التعاقد مع موسيماني خلفًا للسويسري رينيه فايلر المدير الفني السابق، والذي رحل بسبب ظروف أسرية.

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