فوز منوف والدلنجات في ترقي القسم الرابع

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 11:33 م
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
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حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي منوف فوزا غاليا وهاما خارج ملعبه، على فريق مركز شبب منية سمنود، بهدفين دون مقابل، بالجولة الثانية، لساب دورة الترقي، المؤهلة للقسم الثالث.

سجل ثناثية الفريق المنوفي محمد المشد من ركلة جزاء في الشوط الأول، واللاعب الصاعد شريف حمدي، مواليد 2000.

الفوز رفع رصيد منوف إلى 3 نقاط، ليقفز للترتيب الثاني وتوقف رصيد سمنود عند نقطة وحيدة، بالمركز الرابع.

وتغلب فريق الدلنجات، على حساب فريق قليوب بهدف دون مقابل، ليؤمد تمسكة بالمركز الأول.

ويفام الترقي بين الرباعي، بنظام دوري من دورين لصعود ثلاثة أندية منهم للقسم الثالث.


الترتيب

1- الدلنجات 6 نقاط
2- منوف 3 نقاط
3- قليوب نقطة وحيدة
4- سمنود نقطة وحيدة

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