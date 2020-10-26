موعد مباراة الأهلي ضد (الزمالك - الرجاء) في نهائي دوري أبطال إفريقيا

حسم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني، بطاقة الصعود الأولى لنهائي دوري أبطال إفريقيا.





وجاء تأهل المارد الأحمر للمباراة النهائية، عقب الفوز على نظيره الوداد البيضاوي المغربي، بنتيجة 5 - 1 بمجموعي لقائي الذهاب والعودة بالدور نصف نهائي البطولة.





وينتظر النادي الأهلي، المتأهل من مواجهة الرجاء المغربي والزمالك والتي ستقام مساء يوم الأحد المقبل، في إياب نصف نهائي، حيث فاز الزمالك بهدف دون رد ذهابًا.





ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا، يوم 6 نوفمبر المقبل على ملعب القاهرة الدولي، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.



