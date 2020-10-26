موعد مباراة الأهلي ضد (الزمالك - الرجاء) في نهائي دوري أبطال إفريقيا

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 11:30 م
الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
محمد الصو
Advertisements
حسم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني، بطاقة الصعود الأولى لنهائي دوري أبطال إفريقيا.

وجاء تأهل المارد الأحمر للمباراة النهائية، عقب الفوز على نظيره الوداد البيضاوي المغربي، بنتيجة 5 - 1 بمجموعي لقائي الذهاب والعودة بالدور نصف نهائي البطولة.

وينتظر النادي الأهلي، المتأهل من مواجهة الرجاء المغربي والزمالك والتي ستقام مساء يوم الأحد المقبل، في إياب نصف نهائي، حيث فاز الزمالك بهدف دون رد ذهابًا.

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا، يوم 6 نوفمبر المقبل على ملعب القاهرة الدولي، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

دوري أبطال افريقيا الودادالرجاء الزمالك الرجاء الدور النصف نهائي الأهلي

أخبار تهمك

نجم الأحمر يطالب الأهلي بتحديد مصيره.. وبيراميدز يترقب

منذ ساعتين و 28 دقيقة

عاجل - تفاصيل إصابة نجم الزمالك

منذ ساعتين و 35 دقيقة

بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الغد.. وتحذير من هذه الظاهرة

منذ حوالي 11 ساعة

باتشيكو يطالب الزمالك بحسم هذه الصفقات.. والتعاون يفاوض ساسي

منذ أقل من ساعتين

عـاجل.. الحبس 6 أشهر لممدوح حمزة وإدراجه علي قوائم الإرهاب

منذ حوالي 10 ساعة

"الأرصاد" تكشف تفاصيل طقس الاثنين.. وتحذر من هذه الظاهرة

منذ حوالي 18 ساعة

تحذير عاجل من عمرو أديب بشأن مقاطعة البضائع الفرنسية

منذ يوم

تعرف على موانع استخدام لقاح الإنفلونزا

منذ حوالي 9 ساعات

قرار مهم من السيسي بشأن تراخيص حضانات الأطفال

منذ حوالي 7 ساعات

تعرف على أول الراحلين عن الزمالك

منذ ساعة

بعد نشر الرسوم المسيئة للنبي.. الخارجية الفرنسية ترجو أمرا من الدول الإسلامية

منذ يوم

الأهلي يقدم صفقة ذهبية للزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

مرتضى منصور: مباراة الزمالك والرجاء على وشك الإلغاء

منذ حوالي 7 ساعات

بالأسماء.. تعرف على صفقات الأهلي الجديدة

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يتحرك لحسم الصفقة الكبري

منذ ساعة و 28 دقيقة

شوبير يكشف حقيقة تأجيل نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 21 ساعة

موضوعات متعلقة

موعد مباراة الأهلي ضد الوداد البيضاوي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

بيتسو موسيماني يستقر على مهاجم الأهلي أمام الوداد

موسيمانى يستقر على مهاجم الأهلي أمام الوداد بدوري أبطال أفريقيا

موسيماني يدرس مواجهة الوداد بـ 3 دفندرات

موسيماني يحذر لاعبي الأهلي قبل موقعة الوداد في القاهرة

موسيماني يشيد بثلاثي الأهلي

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:30 م

بالأسماء.. تعرف على صفقات الأهلي الجديدة

عـاجل.. الحبس 6 أشهر لممدوح حمزة وإدراجه علي قوائم الإرهاب

01:40 م

بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الغد.. وتحذير من هذه الظاهرة

01:17 م

الأهلي يتحرك لحسم الصفقة الكبري

10:30 م

تحذير عاجل من عمرو أديب بشأن مقاطعة البضائع الفرنسية

10:45 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كيف تعاونت الجزيرة والبى بى سى مع المخابرات الغربية لزعزعة استقرار العالم العربى؟

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود يس.. أيقونة الحب والحرب

رشا سمير
رشا سمير

الروائية رشا سمير تحاور عاشق مصر الروائي جيلبيرت سينويه