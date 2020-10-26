فان باستن يلوم مواطنه على الانضمام لمانشستر يوناتيد

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 11:27 م
بوابة الفجر
وكالات
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أكد ماركو فان باستن مهاجم منتخب هولندا السابق لكرة القدم أن مواطنه دوني فان دي بيك أخطأ في الانضمام لمانشستر يونايتد الإنجليزي حيث لا يحصل على فرصة للعب بصورة منتظمة ما قد يؤثر سلبا على مسيرته الاحترافية.

وأشار فان باستن إلى أنه كان يتعين على لاعب الوسط الهولندي الدولي (23 عاماً) الانضمام لفريق آخر تتاح له فيه فرصة أكبر للعب بصورة منتظمة مع التشكيلة الأساسية للحفاظ على مستواه.

وكان دي بيك انضم إلى يونايتد قادما من أياكس أمستردام بناء على عقد لمدة خمسة أعوام في نهاية الموسم الماضي بينما قالت وسائل إعلام بريطانية إن يونايتد دفع للنادي الهولندي مبلغا أوليا قيمته 35 مليون جنيه إسترليني مقابل الحصول على خدمات لاعب الوسط الشاب.

إلا أن دي بيك شارك أربع مرات فقط كبديل في الدوري الإنجليزي ولم يشارك في تعادل يونايتد بدون أهداف مع تشيلسي اللندني السبت الماضي.

ونقلت وسائل إعلام بريطانية عن فان باستن قوله في تصريحات لإحدى قنوات التلفزيون الهولندية: لم يكن يفترض أن ينضم دوني إلى يونايتد. فعندما تكون لاعبا جيدا فإنك ترغب في اللعب في كل أسبوع، ليس من الصواب مطلقا بالنسبة للاعب مثل دوني خوض ست أو سبع مباريات هذا العام. هذا تأثيره سيء جيدا على مسيرته.

وزاد: كلاعب كبير كان يفترض عليه النظر مليا في الخيارات فيما يتعلق بفرصه في المشاركة في المباريات عند الانضمام لفريق جديد. كان يتعين عليه الانتظار والتعاقد مع فريق آخر؟.

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