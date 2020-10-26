وزير الدفاع الأمريكي يلتقي بنظيره الهندي

التقى وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، اليوم الأثنين، بوزير الدفاع الهندي راجناث سينغ، وذلك قبل الحوار الوزاري بين الولايات المتحدة والهند 2 + 2 المزمع انعقاده في نيودلهي بالهند.

وبحث الجانبان خلال اللقاء، سبل تعزيز العلاقات الدفاعية بين الولايات المتحدة والهند، مؤكدين التزامهما بتعميق التعاون العسكري، بما في ذلك التعاون في الخدمات المشتركة، وزيادة قدرات الاتصالات الآمنة؛ وتعزيز الارتباطات اللوجستية المتبادلة.

وأشادا بإبرام اتفاقية التبادل والتعاون الأساسية خلال الزيارة، مرحبين بتوسيع تبادل المعلومات، من التعاون في التقنيات الناشئة إلى دفع أولويات التجارة الدفاعية، كما اتفق الوزيران على مواصلة العمل في شراكة لمواجهة التحديات الأمنية العالمية الملحة.