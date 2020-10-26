وزير الدفاع الأمريكي يلتقي بنظيره الهندي

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 11:25 م
مارك اسبر
مارك اسبر
الفجر السعودي
Advertisements

التقى وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، اليوم الأثنين، بوزير الدفاع الهندي راجناث سينغ، وذلك قبل الحوار الوزاري بين الولايات المتحدة والهند 2 + 2 المزمع انعقاده في نيودلهي بالهند.

 

وبحث الجانبان خلال اللقاء، سبل تعزيز العلاقات الدفاعية بين الولايات المتحدة والهند، مؤكدين التزامهما بتعميق التعاون العسكري، بما في ذلك التعاون في الخدمات المشتركة، وزيادة قدرات الاتصالات الآمنة؛ وتعزيز الارتباطات اللوجستية المتبادلة.

 

وأشادا بإبرام اتفاقية التبادل والتعاون الأساسية خلال الزيارة، مرحبين بتوسيع تبادل المعلومات، من التعاون في التقنيات الناشئة إلى دفع أولويات التجارة الدفاعية، كما اتفق الوزيران على مواصلة العمل في شراكة لمواجهة التحديات الأمنية العالمية الملحة.

أخبار تهمك

عاجل - تفاصيل إصابة نجم الزمالك

منذ ساعتين و 35 دقيقة

الأهلي يتحرك لحسم الصفقة الكبري

منذ ساعة و 28 دقيقة

بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الغد.. وتحذير من هذه الظاهرة

منذ حوالي 11 ساعة

باتشيكو يطالب الزمالك بحسم هذه الصفقات.. والتعاون يفاوض ساسي

منذ أقل من ساعتين

قرار مهم من السيسي بشأن تراخيص حضانات الأطفال

منذ حوالي 7 ساعات

بعد نشر الرسوم المسيئة للنبي.. الخارجية الفرنسية ترجو أمرا من الدول الإسلامية

منذ يوم

نجم الأحمر يطالب الأهلي بتحديد مصيره.. وبيراميدز يترقب

منذ ساعتين و 28 دقيقة

مرتضى منصور: مباراة الزمالك والرجاء على وشك الإلغاء

منذ حوالي 7 ساعات

عـاجل.. الحبس 6 أشهر لممدوح حمزة وإدراجه علي قوائم الإرهاب

منذ حوالي 10 ساعة

بالأسماء.. تعرف على صفقات الأهلي الجديدة

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يقدم صفقة ذهبية للزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

تعرف على أول الراحلين عن الزمالك

منذ ساعة

تحذير عاجل من عمرو أديب بشأن مقاطعة البضائع الفرنسية

منذ يوم

تعرف على موانع استخدام لقاح الإنفلونزا

منذ حوالي 9 ساعات

"الأرصاد" تكشف تفاصيل طقس الاثنين.. وتحذر من هذه الظاهرة

منذ حوالي 18 ساعة

شوبير يكشف حقيقة تأجيل نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 21 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:30 م

بالأسماء.. تعرف على صفقات الأهلي الجديدة

عـاجل.. الحبس 6 أشهر لممدوح حمزة وإدراجه علي قوائم الإرهاب

01:40 م

بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الغد.. وتحذير من هذه الظاهرة

01:17 م

الأهلي يتحرك لحسم الصفقة الكبري

10:30 م

تحذير عاجل من عمرو أديب بشأن مقاطعة البضائع الفرنسية

10:45 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كيف تعاونت الجزيرة والبى بى سى مع المخابرات الغربية لزعزعة استقرار العالم العربى؟

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود يس.. أيقونة الحب والحرب

رشا سمير
رشا سمير

الروائية رشا سمير تحاور عاشق مصر الروائي جيلبيرت سينويه