أول تعليق من مدرب الزمالك بعد الفوز على الإسماعيلي

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 11:18 م
بوابة الفجر
رامي بشاي
Advertisements
حسم الزمالك المركز الثاني لصالحه بعد فوزه العريض على الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الدوري المصري لكرة القدم.

وأعرب البرتغالي جايمي باتشيكو مدرب الزمالك، عن سعادته بعد الفوز على الإسماعيلي، مشيرا إلى أن فريقه  حقق الهدف الذي يسعي إليه بتربعه على المركز الثاني ويسعي الجهاز الفني الآن بتجهيز  الفريق أكثر للمرحلة المقبلة.

وأضاف باتشيكو أن الإسماعيلي وضعنا في مواقف صعبة ولكن استطعنا الانضباط وتحقيق هدفنا من المباراة، مشددا على أن الجميع يعلم ان ضغط اللقاءات  كبير وهو ما انعكس على اللاعبين ولكنهم كانوا على قدر المسؤلية وتحملوا الضغط.

وأشار إلى أن اللاعبين يستحقون كل الشكر على الجهد، كاشفا عن أن اصابة عبدالله جمعة ومحمود حمدي الونش جاءت نتيجة ضغط اللقاءات ولكن لدينا ثقة في عودتهما في وقت قليل موضحا أن هناك اصابات متتالية في الفريق لنفس السبب.

وأوضح باتشيكو أن هناك لاعبين  يشاركون بشكل متواصل ولكن يتدربون جيدا مشددا على أن الجهاز الفني اعتمد على ناشئي الفريق لأنهم مستقبل النادي.

وتابع المدير الفني :" نستعد لمباراة الرجاء بشكل جيد.. ومجلس الإداره ولكنه  يقدم لنا كل شيء للظهور بشكل جيد ونحن نعمل من اجل الجماهير التي تساندنا". 

واختتم باتشيكو بأن الاعتماد على إسلام جابر كبديل لعبدالله جمعة جيد جدا وأتمني إلا تكون إصابة جمعة صعبة حتي يكون متاحا لنا جميع الخيارات.

أخبار تهمك

الأهلي يتحرك لحسم الصفقة الكبري

منذ ساعة و 24 دقيقة

الأهلي يقدم صفقة ذهبية للزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

"الأرصاد" تكشف تفاصيل طقس الاثنين.. وتحذر من هذه الظاهرة

منذ حوالي 18 ساعة

عـاجل.. الحبس 6 أشهر لممدوح حمزة وإدراجه علي قوائم الإرهاب

منذ حوالي 10 ساعة

تعرف على أول الراحلين عن الزمالك

منذ أقل من ساعة

قرار مهم من السيسي بشأن تراخيص حضانات الأطفال

منذ حوالي 7 ساعات

بالأسماء.. تعرف على صفقات الأهلي الجديدة

منذ حوالي 3 ساعات

تحذير عاجل من عمرو أديب بشأن مقاطعة البضائع الفرنسية

منذ يوم

بعد نشر الرسوم المسيئة للنبي.. الخارجية الفرنسية ترجو أمرا من الدول الإسلامية

منذ يوم

شوبير يكشف حقيقة تأجيل نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 21 ساعة

بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الغد.. وتحذير من هذه الظاهرة

منذ حوالي 11 ساعة

تعرف على موانع استخدام لقاح الإنفلونزا

منذ حوالي 9 ساعات

نجم الأحمر يطالب الأهلي بتحديد مصيره.. وبيراميدز يترقب

منذ ساعتين و 24 دقيقة

مرتضى منصور: مباراة الزمالك والرجاء على وشك الإلغاء

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - تفاصيل إصابة نجم الزمالك

منذ ساعتين و 31 دقيقة

باتشيكو يطالب الزمالك بحسم هذه الصفقات.. والتعاون يفاوض ساسي

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:30 م

بالأسماء.. تعرف على صفقات الأهلي الجديدة

عـاجل.. الحبس 6 أشهر لممدوح حمزة وإدراجه علي قوائم الإرهاب

01:40 م

بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الغد.. وتحذير من هذه الظاهرة

01:17 م

الأهلي يتحرك لحسم الصفقة الكبري

10:30 م

تحذير عاجل من عمرو أديب بشأن مقاطعة البضائع الفرنسية

10:45 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كيف تعاونت الجزيرة والبى بى سى مع المخابرات الغربية لزعزعة استقرار العالم العربى؟

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود يس.. أيقونة الحب والحرب

رشا سمير
رشا سمير

الروائية رشا سمير تحاور عاشق مصر الروائي جيلبيرت سينويه