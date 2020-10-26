أول تعليق من مدرب الزمالك بعد الفوز على الإسماعيلي

حسم الزمالك المركز الثاني لصالحه بعد فوزه العريض على الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الدوري المصري لكرة القدم.





وأعرب البرتغالي جايمي باتشيكو مدرب الزمالك، عن سعادته بعد الفوز على الإسماعيلي، مشيرا إلى أن فريقه حقق الهدف الذي يسعي إليه بتربعه على المركز الثاني ويسعي الجهاز الفني الآن بتجهيز الفريق أكثر للمرحلة المقبلة.





وأضاف باتشيكو أن الإسماعيلي وضعنا في مواقف صعبة ولكن استطعنا الانضباط وتحقيق هدفنا من المباراة، مشددا على أن الجميع يعلم ان ضغط اللقاءات كبير وهو ما انعكس على اللاعبين ولكنهم كانوا على قدر المسؤلية وتحملوا الضغط.





وأشار إلى أن اللاعبين يستحقون كل الشكر على الجهد، كاشفا عن أن اصابة عبدالله جمعة ومحمود حمدي الونش جاءت نتيجة ضغط اللقاءات ولكن لدينا ثقة في عودتهما في وقت قليل موضحا أن هناك اصابات متتالية في الفريق لنفس السبب.





وأوضح باتشيكو أن هناك لاعبين يشاركون بشكل متواصل ولكن يتدربون جيدا مشددا على أن الجهاز الفني اعتمد على ناشئي الفريق لأنهم مستقبل النادي.





وتابع المدير الفني :" نستعد لمباراة الرجاء بشكل جيد.. ومجلس الإداره ولكنه يقدم لنا كل شيء للظهور بشكل جيد ونحن نعمل من اجل الجماهير التي تساندنا".



