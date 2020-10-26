مصرع طفل جوعًا تركته والدته ليموت بقرية بطوخ

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شهدت إحدى قرى طوخ، بمحافظة القليوبية، اليوم الإثنين، جريمة بشعة، حيث تجردا أم وأب من مشاعرهم، وتركا طفلهما بمفرده حتى مات جوعا، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



تلقى اللواء فخر العربي مدير أمن القليوبية، إخطار من العميد تامر موسى مأمور مركز طوخ، بورود بلاغا من "ع.ح"، عامل، باكتشافه وفاة نجله الطفل، "أنس.ع.ع" 4 شهور، داخل الشقة سكنه، وعدم تواجد زوجته والدة الطفل، "ا.ش.ع.ن" 24 عاما، ربة منزل.



وأضاف بوجود خلافات مستمرة مع زوجته، ومبيته بمحل عمله لعدة أيام متواصلة على إثر تلك الخلافات، ولدى عودته لمسكنه اكتشف وفاة نجله، واتهم زوجته المذكورة بالإهمال، وترك نجلهما دون رعاية والتسبب في وفاته.



انتقل العميد خالد المحمدي رئيس مباحث المديرية، وبالفحص وإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين عدم صحة ما جاء بأقوال المبلغ وأنه بتاريخ 17 من شهر أكتوبر الجاري حدث خلاف بينه وبين زوجته خرجت على أثرها من المنزل، وبرفقتها نجلها الطفل "مروان" بحجة إحضار بعض المشتريات، إلا أنها توجهت لمنزل أسرتها بذات الناحية دون علمه.



وأوضحت تحريات المقدم محمود إسماعيل، رئيس مباحث مركز طوخ، أنه لدى تأخرها توجه المبلغ لعمله تاركا نجلهما الطفل المتوفي داخل الشقة بمفردها، وباب الشقة مفتوح، اعتقادا منه بعودتها عقب الانتهاء من شراء متطلباتها، واليوم ولدى عودته من العمل اكتشف وفاة نجله.



بسؤال والدة الطفل المتوفي رددت مضمون ما جاء بالفحص، وعللت عدم الاطمئنان عن نجلها خلال تلك الفترة ظنا منها بتواجد والده برفقته ورعايته، وبمواجهة المبلغ بما أسفرت عنه التحريات أقر بصحتها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.