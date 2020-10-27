التفتيش الصيدلي تكشف عن تفاصيل سحب 5 أنواع من المضادات الحيوية
الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 01:31 ص
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور أحمد كامل، مدير إدارة التفتيش الصيدلي بهيئة الدواء المصرية، إنه تم سحب 5 أنواع من المضادات الحيوية من السوق، موضحا أن هذه المضادات الحيوية تستخدم للأطفال.
وأضاف "كامل"، خلال اتصال هاتفي هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين، إنهم يقومون بالتفتيش على الصيدليات بشكل دوري للتأكد من مطابقة الأدوية لكل المواصفات والمعايير، منوها بأنه لم ترد أي شكاوى من هذه الأصناف الفترة الماضية، ولكن تم سحبهم كإجراء احترازي.
وأكد مدير إدارة التفتيش الصيدلي بهيئة الدواء المصرية، أنهم أصدروا بيانا لكافة المديريات لمنع تداول الأصناف التي تم سحبها.
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