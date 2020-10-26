أوسيم يفوز على امبابة بترقي القسم الرابع





حقق مركز شباب أوسيم انتصارا هاما بقيادة مجدي بكر على حساب مركز شباب إمبابة في ثالث مباريات دورة الترقي المؤهلة للقسم الثالث، بثلاث أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب أوسيم.



سجل أهداف أوسيم كلا من: عمرو محمد (كهربا) - محمود بحيري - ياسر عبد المنعم (صاروخ)، بينما سجل لامبابة اللاعب محمد فهمي.



وبهذه النتيجة يقتنص أوسيم أول ثلاث نقاط، ويتجمد رصيد إمبابة بدون نقاط. بينما حصل كاسكادا على راحة هذا الأسبوع.



ويستعد إمبابة لمواجهة كاسكادا السبت المقبل على ملعب حسام عاشور بمنيل شيحة، ضمن مباريات الدور الثاني من دورة الترقي المؤهلة للقسم الثالث الموسم المقبل.



ترتيب المجموعة



1- كاسكادا 6 نقاط

2- أوسيم 3 نقاط

3- إمبابة بدون نقاط