مونديال 2022 في خطر.. قطر تواجه عاصفة بسبب "كشوف العذرية" (فيديو)

قال رمضان أبوجزر، مدير مركز بروكسل الدولي، إن قطر تواجه أزمة كبيرة بعد واقعة الاعتداء على 9 سيدات من أستراليا في مطار الدوحة على خلفية إجبارهم على إجراء فحوص طبية، بعد العثور على طفل مجهول الهوية بالمطار.





وقال "أبوجزر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد": "قطر ستواجه أزمة كبيرة أمام أستراليا، ووزارة الخارجية الأسترالية وصفت الواقعة بأنها غير مسبوقة".





وأوضح، مدير مركز بروكسل الدولي، أن الواقعة شملت جنسيات أخرى لم يتم الإعلان عنها، مشيرا إلى أن الضحايا يحتجن إلى تأهيل نفسي.





وأكمل: "كيف ستستقبل قطر كأس العالم 2022 بعد هذه الواقعة التي لن تمر مرور الكرام"، مشيرا إلى أن هناك تقارير تؤكد أن المطار الذي حدثت به الواقعة يخضع لإدارة تركية وجنسيات أخرى، وهو ما يعد أزمة سيادية كبيرة.





ولفت "أبوجزر"، إلى أن أمير قطر وقع على قانون يبيح ممارسة الشذوذ، مردفا: "لم نرصد أي تقرير أو رد فعل من قطر حتى الآن".



