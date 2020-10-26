العراق تسجيل 3691 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 11:03 م
بوابة الفجر
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سجلت العراق 3691 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية, مما رفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء في البلاد إلى 455398 إصابة.
وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 48 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 10671 , فيما سُجلت 3244 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 384593 حالة, وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 60134 , منهم 400 يرقدون في العناية المركزة.

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