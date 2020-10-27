رانيا منصور بأفضل فستان في رابع أيام مهرجان الجونة السينمائي

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تألقت الفنانة رانيا منصور في اليوم الرابع من مهرجان الجونة السينمائي، حيث ظهرت بأفضل فستان في اليوم الرابع.



وارتدت "منصور" فستان قصير،ومتألق أبهرت به الجميع، وذلك من العرض الاول للفيلم المغربى "ميكا".



وكتبت رانيا منصور، تعليقا على صورها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، قائله: "العرض الاول للفيلم المغربى "ميكا" الدورة الرابعة لمهرجان الجونة، مبسوطة جدا انه اول فيلم احضره فى المهرجان الفيلم رائع ومبروك لكل صناع الفيلم".



وينتظر الفنانين مهرجان الجونة السينمائي، في كل عام ليظهرو بإطلالاتهم المتألقة والجريئة، وتعد هذه هي الدورة الـ4 من مهرجان الجونة السينمائي والتي تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا المستجد.



وظهر عدد من النجوم في حفل افتتاح مهرجان الجونة هذا العام بمظهر جرئ ومتألق أبرزهم الفنانة رانيا يوسف.



