الكشف عن المرشحين لخلافة جوارديولا في مانشستر سيتي





كشفت تقارير صحفية بريطانية أن الشكوك مازالت تحوم حول استمرار الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي مع السيتزنز في الموسم المقبل، حيث أن عقده ينتهي في صيف 2021.





وأفادت صحيفة ديلي ميل البريطانية بأن جوليان ناجلسمان المدير الفني للايبزيج دخل دائرة إهتمام مانشستر سيتي لخلافة جوارديولا.





وأكدت الصحيفة البريطانية أن الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينيو المدير الفني لتوتنهام الإنجليزي السابق دخل ضمن المرشحين أيضًا لتولي قيادة مانشستر سيتي في حال رحيل جوارديولا.





وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن جوارديولا تولي تدريب مانشستر سيتي في 2016 واستطاع الفوز بـ8 بطولات وهي لقبين في الدوري الإنجليزي وكأس الإتحاد وكأس الرابطة 3 مرات والدرع الخيرية مرتين.



