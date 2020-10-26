أحمد موسى: "أردوغان يدعو إلى مقاطعة منتجات فرنسا وحقيبة زوجته من باريس".. فيديو

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 11:02 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال الإعلامي أحمد موسى، إن أردوغان يدعو إلى مقاطعة المنتجات التركية رغم أن حقائب زوجته فرنسية.

وتابع "موسى"، خلال برنامج "على مسؤوليتي" على قناة "صدى البلد"، اليوم الإثنين: "أردوغان يرتدي بدلة فرنسية، ويحرص دائما على ارتداء الملابس ذات الأسعار المرتفعة"، مردفا: "على أردوغان التخلص من المنتجات الفرنسية في منزله أولا قبل أن يطالب مواطنيه بالفعل نفسه".

وأضاف "أردوغان يمارس اللا منطق، يهاجم تركيا ثم يقدم سفيره العزاء في وفاة المدرس الفرنسي ناشر الرسوم المسيئة للرسول"، معلقًا: "أردوغان لا يعرف الإنسانية".

واختتم "لا نقبل إساءة من أي كائن للرسول، لكن أردوغان قبل وسفيره قدم العزاء في وفاة المدرس الذي نشر الرسوم المسيئة".

وفي وقت سابق، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن بلاده لديها تاريخ طويل من النضال، ولا شيء يجعلها تتراجع أبدًا.

وغرد ماكرون باللغة العربية عبر حسابه على موقع "تويتر" قائلًا: "نحترم كل أوجه الاختلاف بروح السلام. لا نقبل أبدًا خطاب الحقد وندافع عن النقاش العقلاني. سنقف دومًا إلى جانب كرامة الإنسان والقيم العالمية".


كانت وزارة الخارجية الفرنسية، أكدت في وقت سابق من اليوم، أن مسلمي فرنسا جزء لا يتجزأ من مجتمع وتاريخ البلاد، مشيرة إلى أن مكافحة التطرف تجري بالتعاون مع مسلمي فرنسا، حسبما ذكرت "العربية".

ودعت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان لها مساء اليوم السبت، دول العالم الإسلامي إلى عدم مقاطعة المنتجات الفرنسية، مشددة على أن المسلمين جزء من النسيج الوطني بفرنسا.

وأطلقت دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي لمقاطعة المنتجات الفرنسية في عدد من الدول العربية والإسلامية، على خلفية تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي تعهّد الخميس بـ"عدم التخلي عن رسوم كاريكاتور"، خلال حفل تأبين المدرس صامويل باتي الذي قتل في 16 أكتوبر الجاري.

وندّدت عدة دول منها إيران والأردن والكويت وتركيا بنشر الرسوم الكاريكاتورية للنبي محمد.

كما ندّدت منظمة التعاون الإسلامي بـ"الخطاب السياسي الرسمي الصادر عن بعض المسؤولين الفرنسيين الذي يسيء للعلاقات الفرنسية الإسلامية ويغذي مشاعر الكراهية من أجل مكاسب سياسية حزبية".

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