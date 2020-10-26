رئيس مركز الشبحة بأملج يلتقي رئيس بلدية المركز الجديد

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 11:00 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
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التقى رئيس مركز الشبحة التابع لمحافظة أملج محمد صميط الجهني في مكتبه اليوم, رئيس بلدية المركز المعين حديثًا المهندس حسن عبدالرحيم الغبان، بحضور مساعد رئيس بلدية المركز أحمد مسلم الحبيشي.

 

واستمع المهندس الغبان إلى حديث رئيس المركز الذي رحب به، متمنياً له ولزملائه في بلدية الشبحة كل التوفيق.

 

بدوره, عبر رئيس بلدية الشبحة عن شكره واعتزازه لرئيس المركز على توجيهاته التي تصب في مصلحة الجميع والارتقاء بالخدمات التي تقدمها البلدية.

 

وفي سياق متصل، كانت قد نفذت بلدية محافظة أملج ممثلة في قسم صحة البيئة, عدداً من الجولات الميدانية على مطاعم ومطابخ المحافظة.

 

وأوضح رئيس بلدية محافظة أملج المهندس عوده خلف العنزي أن البلدية تعمل بكل طاقتها من خلال فرقها الميدانية التي تقوم بجولات على فترتين صباحية ومسائية, للتأكد من توفر جميع الاشتراطات الصحية والشهادات الصحية والتصاريح النظامية لأنشطتها، كما طبقت الغرامات والأنظمة بحق المخالفين.

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