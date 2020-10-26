الزمالك يبدأ استعداداته لمواجهة الرجاء المغربي

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته عصر غدٍ الثلاثاء على ملعب النادي استعدادا لمواجهة الرجاء المغربي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والمقررة إقامتها مساء الأحد المقبل





وكان الزمالك قد حقق فوزًا ثمينًا على حساب الرجاء البيضاوي المغربي في مباراة الذهاب بالمغرب هدف نظيف سجله المتألق أشرف بن شرقي.





وفاز الزمالك على الإسماعيلي بثلاثة أهداف لهدف في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة الدولي مساء اليوم في الجولة الأخيرة من الدوري الممتاز.



