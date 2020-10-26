تعرف على أول الراحلين عن الزمالك

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 10:58 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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اتخذ مسئولو نادي الزمالك، برئاسة مرتضى منصور قرار برحيل محمد حسن لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم خلال الموسم المقبل، وذلك بناءً على رغبة  البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للزمالك، والتعاقد مع لاعب وسط مدافع جديد في الموسم المقبل.


وغاب حسن عن لقاء الذهاب أمام الرجاء المغربي رغم النقص العددي الذي واجه الزمالك في وسط الملعب.

وحقق الزمالك فوزا ثمينا على  الإسماعيلي مساء اليوم الإثنين، بثلاثية مقابل هدف في اللقاء الذي جمع الفريقين  على ستاد القاهرة ضمن منافسات بطولة الدوري.


ويستعد الزمالك لمواجهة الرجاء في الاول من نوفمبر المقبل وذلك في إياب دور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا 

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