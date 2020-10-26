أمير مرتضى: نجحنا في تحقيق ماخططنا له في بداية الموسم





عدد أمير مرتضى منصور المشرف العام على الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك المكاسب التي حققها الأبيض من الفوز على حساب الإسماعيلي في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم بالجولة الأخيرة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.





وقال أمير مرتضى منصور خلال تصريحات عقب مباراة الزمالك ضد الإسماعيلي: "حصلنا على ما أردناه من بطولة الدوري المصري الممتاز في ظل الضغوطات التي حدثت طيلة الموسم المنقضي وإن شاء الله ننهى الموسم بالكامل ببطولة نحلم بها جميعاً".





وأضاف المشرف العام على الفريق: "تركيزنا في افريقيا بشكل كبير جداً، ونعد الجمهور تحقيق نفس النتيجة والمستوى الذي شاهده الجميع في المغرب، نحن نعتبر أنفسنا لعبنا هناك والنتيجة سلبية وغير مرضية، وتركيزنا بالكامل في مباراة العودة".





وواصل أمير مرتضى حديثه عن مباراة الرجاء قائلاً: "هناك شوط انتهى هناك، ومازال شوط هنا، ومكسبنا في المغرب شكل علينا ضغطا هنا في مباراة العودة، ونعمل مع اللاعيبن فنياً وبدنيا، وفي روح عالية بين الجميع لتحقيق البطولة".





واختتم أمير مرتضى حديثه قائلاُ: "الدوري انتهى وبعد خصم النقاط وكل حاجة كانوا عايزين يعملوها، أنهينا الموسم كما نريد وضد كل الظروف التي كانوا يحاولون فيها ألا نكون موجودين في المركز المؤهل لأفريقيا".



