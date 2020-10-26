تفاصيل نجاة طفل بعد سقوطه من الدولة الثالث على موتسكيل

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 10:50 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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قال عبد العزيز مهران، صاحب الموتوسيكل الذى سقط عليه الطفل من الطابق الثالث، إن العناية الإلهية أنقذت هذا الطفل، معقبًا: " وقع على الكرسى كما لو كان جالسًا ومن ثم سقط على الأرض".

وأضاف "مهران" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أنه دائمًا ما يغلق محله ويغادر على الفور، ولكن في ذلك اليوم توقف لمدة 5 دقائق مع العاملين معه أمام المحل التجارى الخاص به، وتابع:"والصدفة أنى وقفت شوية ففوجئت بسقوط الطفل".

ولفت "مهران"، إلى أنه أخذ الطفل على الفور إلى مستشفى طهطا العام، عقب سقوطه من الطابق الثالث، وتم تقديم الرعاية الصحية.

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