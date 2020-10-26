دار الإفتاء: التطرف لا يتعلق بدين أو قيم.. والحرية لا يجب أن تتعارض مع المقدسات (فيديو)

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 10:48 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال خالد عمران أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن التطرف لا يتعلق بدين أو قيم، ولكنه نزعة تجنح إلى سلوك متطرف واستغلال سياسي أو تجاري لصالح مصالح معينة في النهاية تلبس التطرف ثوبًا غير حقيقي.

وأضاف "عمران" في اتصال هاتفي مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الاثنين: "أن هناك استغلال سياسي أو تجاري من هنا أو هناك لقضية الرسوم المسيئة وقتل المدرس الفرنسي".

وتابع " استغلال القضية تحت مصطلح حقوق الإنسان أو الحرية هو نوع من أنواع التطرف، ولابد من حفظ معتقدات الغير وما هو مقدس في دينه، والرسول بالنسبة للمسلمين من المقدسات ولذلك لابد من مراعاة مشاعر المسلمين وهذا لا يخالف الحرية".

وفي سياق متصل وجه أمين الفتوى بدار الإفتاء، التهنئة إلى الأمة الإسلامية بمناسبة الذكرى العطرة للمولد النبوي الشريف والتي تحل يوم الخميس المقبل.

يُشار إلى أن الرئيس الفرنسي ماكرون، قال عبر الصفحة الرسمية عبر موقع التواصل "فيس بوك" أمس: "ما من شيء يجعلنا نتراجع أبدًا، نتعلق بالحرية، ونضمن المساواة ونعيش الإخاء بزخم".

وأضاف: "تاريخنا تاريخ النضال ضد كل أشكال الطغيان والتعصب وسنستمر، نحترم كل أوجه الاختلاف بروح السلام، ولا نقبل خطاب الحقد وندافع عن النقاش العقلانى، وسنستمر وسنقف دومًا إلى جانب كرامة الإنسان والقيم العالمية".

وكانت وزارة الخارجية الفرنسية، أكدت أمس، أن مسلمي فرنسا جزء لا يتجزأ من مجتمع وتاريخ البلاد، مشيرة إلى أن مكافحة التطرف تجري بالتعاون مع مسلمي فرنسا، حسبما ذكرت "العربية".

ودعت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان لها مساء السبت، دول العالم الإسلامي إلى عدم مقاطعة المنتجات الفرنسية، مشددة على أن المسلمين جزء من النسيج الوطني بفرنسا.

وأطلقت دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي لمقاطعة المنتجات الفرنسية في عدد من الدول العربية والإسلامية، على خلفية تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي تعهّد الخميس بـ"عدم التخلي عن رسوم كاريكاتور"، خلال حفل تأبين المدرس صامويل باتي الذي قتل في 16 أكتوبر الجاري.

وندّدت عدة دول منها إيران والأردن والكويت وتركيا بنشر الرسوم الكاريكاتورية للنبي محمد.

كما ندّدت منظمة التعاون الإسلامي بـ"الخطاب السياسي الرسمي الصادر عن بعض المسؤولين الفرنسيين الذي يسيء للعلاقات الفرنسية الإسلامية ويغذي مشاعر الكراهية من أجل مكاسب سياسية حزبية".

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