تعليق ناري لـ عمرو أديب بشأن مقترح حكماء المسلمين للرد على "شارلي ابدو"



وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، "شيخ الأزهر يشاور بس ونتفق مع مكتب محاماة، وهما القرش عندهم حراق، ممكن نبيعهم اللي وراهم واللي قدامهم"، لافتا إلى أن هناك قامات مصرية وعربية تتحدث الفرنسية مثل العصافير.



واعرب عن استعداده أن يشارك في جمع تبرعات تكلفة مكتب القانون الذي سيتولى القضية، مضيفا: "هنقطم ضهر شارلي ابدو بالحق والمستحق"، لافتا إلى أن شيخ الأزهر أعطى درس للشباب في كيفية الحصول على الحق وهو القانون، معلقا: "كفانا عشوائية، إحنا مش فقراء ولا قليلي الحيلة ولا العلم".



وحذر من مقاطعة البضائع الفرنسية المصنوعة في مصر، حتى لا نضر المصريين، مضيفا: "نحن أصحاب قضية عادلة، وهذه فرصة حتى يتفهمنا العالم".



ووجه رسالة إلى الشباب الغاضب، قائلا: "غضبك مفهوم، ولكن يجب أن تعرف كيف تؤخذ الحقوق، ولا يتم جرنا لقضايا أخرى".



أشاد الإعلامي عمرو أديب، بطرح لجنة حكماء المسلمين برئاسة شيخ الأزهر بشأن رفع دعوى قضائية على مجلة شارلي ابدو التي نشرت صور مسيئة للرسول الكريم، مشيرًا إلى أنه اقتراح جيد جدا، وهذا هو ما يتفهمه الغرب.