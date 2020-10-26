بلدية أملج تنفذ عدداً من الجولات الميدانية على مطاعم ومطابخ المحافظة

نفذت بلدية محافظة أملج ممثلة في قسم صحة البيئة, عدداً من الجولات الميدانية على مطاعم ومطابخ المحافظة.

وأوضح رئيس بلدية محافظة أملج المهندس عوده خلف العنزي أن البلدية تعمل بكل طاقتها من خلال فرقها الميدانية التي تقوم بجولات على فترتين صباحية ومسائية, للتأكد من توفر جميع الاشتراطات الصحية والشهادات الصحية والتصاريح النظامية لأنشطتها، كما طبقت الغرامات والأنظمة بحق المخالفين.

وأضاف العنزي أن البلدية حريصة على تكثيف الجولات الرقابية المفاجئة على المطاعم المنتشرة في أنحاء المحافظة, إضافة إلى الجولات اليومية الاعتيادية على مدار الساعة لضمان تطبيق اشتراطات السلامة الصحية في الأطعمة التي تقدم للمستهلكين، مشددًا على دور المواطن والمقيم في التعاون مع جهود البلدية والإبلاغ عن المخالفات من خلال الاتصال برقم البلاغات 940 أو حساب البلدية بتويتر @ummluj.