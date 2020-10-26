لميس الحديدي: أزمة المقاطعة توفر مناخاً خصباً لوضع الشباب في أتون المناخ الارهابي

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 10:36 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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علقت الاعلامية لميس الحديدي، على أزمة الاساءة للنبي محمد صلي الله عليه وسلم والمطالبات بالمقاطعة للبضائع والمنتجات الفرنسية، قائلة: "لا يمكن لأي مسلم أو غير مسلم أن يقبل بأي إستهزاء أو إعتداء على الرسول عليه الصلاة والسلام أو أي نبي".

وتابعت "الحديدي"، عبر برنامجها " كلمة أخيرة " المذاع على شاشة " ON" قائلة: "الحرية في فرنسا وغيرها من الدول مكفولة، وإحنا ماعندناش نفس معايير الحريات الي عندهم، يعني بالبلدي منعرفش نقول لفرنسا وقفي معيار حرية من الي عندك، لكن السؤال الاهم هل معايير الحرية تسير بمسطرة واحدة أم أنها مزدوجة ؟ بمعنى إذا كنت بنفس المعيار فعلينا أن نناقش من لا يقبلون فكرة "الهولوكست " والذي يواجهون دومًا باتهامات أنهم ضد السامية واي كلام ضد اليهود في أوروبا يعتبر معادي للسامية ويعاقب عليه بالقانون..أليست فكرة الحرية بنفس المعيار ".

وإستطردت قائلة: "بالنسبة لفكرة مطالبات المقاطعة والجدل خلفها، علينا أن نعرف أن هناك الكثير من المصانع الفرنسية على الاراضي المصرية وتشغل كثير من المصريين، فخلونا نفتح دماغنا ونفكر وما نخدش الحاجة كده.. ده جدل مفتوح لكن هذه المصانع تشغل مصريين وغير مصريين، يجب ان نفكر في هذا الامر، بالاضافة لضرورة التفكير في البعد السياسي".

واردفت قائلة: "أردوغان يروج نفسه دائمًا في المنطقة أنه زعيم الاسلام وهو بيقول قاطعوا المنتجات الفرنسية وإشتروا المنتجات التركية، لا ياعم بقى معلش إرحمني.. المجتمع السعودي دشن حملة ناجحة جدًا في مقاطعة المنتجات التركية، لكن اردوغان نجح أنو يخطف اللقطة ومشاعر المسلمين ويقلك بلاش مقاطعة المنتجات التركية وقاطع الفرنسية، والحقيقة كل هذا المشهد معقد جدًا، وليس مشهدًا عاطفيًا بل يبقى مناخ خصب جدًا لتجنيد شباب صغار في مناخ الارهاب".

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