وائل الإبراشي: قاطع المنتجات الفرنسية ولكن لا تسمح لأحد باستخدامك سياسياً

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 10:33 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
Advertisements
حذر الإعلامى وائل الإبراشى، من الدعوات غير النقية تجاه مقاطعة المنتجات الفرنسية، معقبًا: "أغضب كما تشاء وقاطع المنتجات الفرنسية ولكن لا تسمح لأحد أن يستخدمك في معركة سياسية، مضيفًا:"هدف الإخوان وتركيا والجماعات الإرهابية تجنيد شباب جدد في خدمة أجندتهم الشيطانية ".

وأوضح "الإبراشى"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أنه لو كانت تركيا والإخوان يحبون الإسلام والمسلمين بالشكل الذى يدعونه كان عليهم التوقف عن قتل السوريين والعراقيين، معقبًا:"هل تحب الرسول فعلًا؟ طيب لماذا تقتل باسم الدين وتمزق الأوطان..وتستخدم الوسائل الشيطانية باسم الدين ".

وشدد "الإبراشى"، على أن غرض تركيا والإخوان من وراء الدعوات لمقاطعة المنتجات الفرنسية، ليس حبًا في الرسول صلى الله عليه وسلم بل تحالفًا مع الشيطان،ومحاولة للاتجار بالدين، متابعًا: "هذه محاولات مكشوفة ومفضوحة".

وسلطت أبرز وسائل الإعلام الفرنسية الضوء على حملة مقاطعة المنتجات الفرنسية، التي تم إطلاقها في العديد من الدول العربية والإسلامية.



وقالت صحيفة "لوباريزيان" إن نطاق الحملة آخذ بالتوسع في العالم العربي "في الوقت الذي ينتفض فيه الكثيرون ضد دعم الدولة الفرنسية للحق في التجديف والسخرية من المقدسات".



وأشارت الصحيفة إلى حملات المقاطعة المنظمة في كل من قطر والكويت والأردن، فضلا عن الوقفة الاحتجاجية التي نظمها العشرات أمام مقر إقامة السفير الفرنسي في إسرائيل.



وقال موقع BFMTV إن "التوتر يزداد بين فرنسا وبعض الدول الإسلامية" تزامنا مع حملات المقاطعة في دول خليجية وتركيا وإيران.



وأكد موقع RFI أن حملة المقاطعة "قد تضر بالعديد من الشركات الفرنسية"، وأن الأمر لا يقتصر على المواد الغدائية، حيث قررت 430 وكالة سفر تعليق شراء تذاكر الطيران إلى فرنسا.



في المقابل، لفت موقع 20 minutes إلى أن حملة المقاطعة "تهدف إلى بعث رسائل رمزية أكثر من الإضرار بالاقتصاد الفرنسي" الذي لن يتأثر كثيرا بالحملة.



وكانت وزارة الخارجية الفرنسية قالت إن الأيام الأخيرة شهدت دعوات في عدد من دول الشرق الأوسط لمقاطعة المنتجات الفرنسية، خاصة الغذائية، إضافة إلى دعوات للتظاهر ضد فرنسا بسبب نشر رسوم كاريكاتورية عن النبي محمد.



واعتبرت الخارجية الفرنسية أن "هذه الدعوات للمقاطعة لا أساس لها ويجب وقفها فورا، مثل كل الهجمات التي تستهدف بلادنا والتي تدفع إليها الأقلية المتطرفة".

أخبار تهمك

تحذير عاجل من عمرو أديب بشأن مقاطعة البضائع الفرنسية

منذ يوم

قرار مهم من السيسي بشأن تراخيص حضانات الأطفال

منذ حوالي 7 ساعات

تعرف على موانع استخدام لقاح الإنفلونزا

منذ حوالي 9 ساعات

باتشيكو يطالب الزمالك بحسم هذه الصفقات.. والتعاون يفاوض ساسي

منذ أقل من ساعتين

تعرف على أول الراحلين عن الزمالك

منذ أقل من ساعة

شوبير يكشف حقيقة تأجيل نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 21 ساعة

بعد نشر الرسوم المسيئة للنبي.. الخارجية الفرنسية ترجو أمرا من الدول الإسلامية

منذ يوم

عاجل - تفاصيل إصابة نجم الزمالك

منذ ساعتين و 33 دقيقة

الأهلي يقدم صفقة ذهبية للزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

عـاجل.. الحبس 6 أشهر لممدوح حمزة وإدراجه علي قوائم الإرهاب

منذ حوالي 10 ساعة

الأهلي يتحرك لحسم الصفقة الكبري

منذ ساعة و 26 دقيقة

بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الغد.. وتحذير من هذه الظاهرة

منذ حوالي 11 ساعة

"الأرصاد" تكشف تفاصيل طقس الاثنين.. وتحذر من هذه الظاهرة

منذ حوالي 18 ساعة

مرتضى منصور: مباراة الزمالك والرجاء على وشك الإلغاء

منذ حوالي 7 ساعات

نجم الأحمر يطالب الأهلي بتحديد مصيره.. وبيراميدز يترقب

منذ ساعتين و 26 دقيقة

بالأسماء.. تعرف على صفقات الأهلي الجديدة

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:30 م

بالأسماء.. تعرف على صفقات الأهلي الجديدة

عـاجل.. الحبس 6 أشهر لممدوح حمزة وإدراجه علي قوائم الإرهاب

01:40 م

بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الغد.. وتحذير من هذه الظاهرة

01:17 م

الأهلي يتحرك لحسم الصفقة الكبري

10:30 م

تحذير عاجل من عمرو أديب بشأن مقاطعة البضائع الفرنسية

10:45 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كيف تعاونت الجزيرة والبى بى سى مع المخابرات الغربية لزعزعة استقرار العالم العربى؟

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود يس.. أيقونة الحب والحرب

رشا سمير
رشا سمير

الروائية رشا سمير تحاور عاشق مصر الروائي جيلبيرت سينويه