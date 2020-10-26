وائل الإبراشي: قاطع المنتجات الفرنسية ولكن لا تسمح لأحد باستخدامك سياسياً

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حذر الإعلامى وائل الإبراشى، من الدعوات غير النقية تجاه مقاطعة المنتجات الفرنسية، معقبًا: "أغضب كما تشاء وقاطع المنتجات الفرنسية ولكن لا تسمح لأحد أن يستخدمك في معركة سياسية، مضيفًا:"هدف الإخوان وتركيا والجماعات الإرهابية تجنيد شباب جدد في خدمة أجندتهم الشيطانية ".



وأوضح "الإبراشى"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أنه لو كانت تركيا والإخوان يحبون الإسلام والمسلمين بالشكل الذى يدعونه كان عليهم التوقف عن قتل السوريين والعراقيين، معقبًا:"هل تحب الرسول فعلًا؟ طيب لماذا تقتل باسم الدين وتمزق الأوطان..وتستخدم الوسائل الشيطانية باسم الدين ".



وشدد "الإبراشى"، على أن غرض تركيا والإخوان من وراء الدعوات لمقاطعة المنتجات الفرنسية، ليس حبًا في الرسول صلى الله عليه وسلم بل تحالفًا مع الشيطان،ومحاولة للاتجار بالدين، متابعًا: "هذه محاولات مكشوفة ومفضوحة".



وسلطت أبرز وسائل الإعلام الفرنسية الضوء على حملة مقاطعة المنتجات الفرنسية، التي تم إطلاقها في العديد من الدول العربية والإسلامية.







وقالت صحيفة "لوباريزيان" إن نطاق الحملة آخذ بالتوسع في العالم العربي "في الوقت الذي ينتفض فيه الكثيرون ضد دعم الدولة الفرنسية للحق في التجديف والسخرية من المقدسات".







وأشارت الصحيفة إلى حملات المقاطعة المنظمة في كل من قطر والكويت والأردن، فضلا عن الوقفة الاحتجاجية التي نظمها العشرات أمام مقر إقامة السفير الفرنسي في إسرائيل.







وقال موقع BFMTV إن "التوتر يزداد بين فرنسا وبعض الدول الإسلامية" تزامنا مع حملات المقاطعة في دول خليجية وتركيا وإيران.







وأكد موقع RFI أن حملة المقاطعة "قد تضر بالعديد من الشركات الفرنسية"، وأن الأمر لا يقتصر على المواد الغدائية، حيث قررت 430 وكالة سفر تعليق شراء تذاكر الطيران إلى فرنسا.







في المقابل، لفت موقع 20 minutes إلى أن حملة المقاطعة "تهدف إلى بعث رسائل رمزية أكثر من الإضرار بالاقتصاد الفرنسي" الذي لن يتأثر كثيرا بالحملة.







وكانت وزارة الخارجية الفرنسية قالت إن الأيام الأخيرة شهدت دعوات في عدد من دول الشرق الأوسط لمقاطعة المنتجات الفرنسية، خاصة الغذائية، إضافة إلى دعوات للتظاهر ضد فرنسا بسبب نشر رسوم كاريكاتورية عن النبي محمد.







واعتبرت الخارجية الفرنسية أن "هذه الدعوات للمقاطعة لا أساس لها ويجب وقفها فورا، مثل كل الهجمات التي تستهدف بلادنا والتي تدفع إليها الأقلية المتطرفة".



