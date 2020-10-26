الارتياح يسود المريخ بعد الغاء الهبوط ورئيسه يؤكد " الاعلان عن المدير الفني " قريبا

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 10:17 م
بوابة الفجر
ايمان الجعيدي
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حالة من الارتياح تسود فريق المريخ ولاعبيه ومجلس ادارته ، بعد القرار الصادر اليوم الاثنين بشأن الغاء الهبوط بالقسم الثاني ، وبقاء المريخ وعدم هبوطه للقسم الثالث .

ومن جانبه أكد أحمد جوهر رئيس نادي المريخ أن قرار الغاء الهبوط قرار صائب تم الاتفاق عليه بين مسؤلي الأندية مع مسؤلي الاتحاد قبل انطلاق اللعب ، ولكن ما تم هو تأجيل الاعلان عن القرار حتى انتهاء الموسم وتحديد الفرق الصاعدة .

وعن الموقف الفني للفريق فقد أشار " جوهر " في تصريحات ل " الفجر " أن بعد انتهاء الموسم تم توجيه الشكر للمدير الفني للفريق محمد عبد الرحمن مع حصوله على كامل مستحقاته مقدما ، وسيتم الاعلان عن المدير الفني الجديد قريبا .

وكان المريخ قد اختتم الموسم المنقضي من دوري القسم الثاني محتلا للمركز التاسع ليكون ضمن ال٥ فرق التي هبطت للقسم الثالث .

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