الارتياح يسود المريخ بعد الغاء الهبوط ورئيسه يؤكد " الاعلان عن المدير الفني " قريبا

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حالة من الارتياح تسود فريق المريخ ولاعبيه ومجلس ادارته ، بعد القرار الصادر اليوم الاثنين بشأن الغاء الهبوط بالقسم الثاني ، وبقاء المريخ وعدم هبوطه للقسم الثالث .



ومن جانبه أكد أحمد جوهر رئيس نادي المريخ أن قرار الغاء الهبوط قرار صائب تم الاتفاق عليه بين مسؤلي الأندية مع مسؤلي الاتحاد قبل انطلاق اللعب ، ولكن ما تم هو تأجيل الاعلان عن القرار حتى انتهاء الموسم وتحديد الفرق الصاعدة .



وعن الموقف الفني للفريق فقد أشار " جوهر " في تصريحات ل " الفجر " أن بعد انتهاء الموسم تم توجيه الشكر للمدير الفني للفريق محمد عبد الرحمن مع حصوله على كامل مستحقاته مقدما ، وسيتم الاعلان عن المدير الفني الجديد قريبا .



وكان المريخ قد اختتم الموسم المنقضي من دوري القسم الثاني محتلا للمركز التاسع ليكون ضمن ال٥ فرق التي هبطت للقسم الثالث .