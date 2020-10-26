وائل الإبراشي: العقائد الدينية غير قابلة للمناقشة والاستهزاء

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هاجم أمير طعيمة الرئيس الفرنسي ماكرون، وذلك عقب إساءته للرسول وللمسلمين وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".



وكتب "طعيمة" قائلا: "بدعو كل اللي عنده موهبة الرسم يعمل رسوم كاريكاتيرية مهينة لـ ماكرون ونشرها على السوشيال ميديا وفي كل مكان ممكن، كل ما الرسم يبقي مهين ومسئ يكون افضل، اتمنى من الدول الاسلامية والعربية تسمح بوضعها على المباني الحكومية لازم نبقي متحضرين زيه ونشاركه حرية التعبير".



يذكر أن عدد كبير من الجمهور والفنانين هاجمو الرئيس الفرنسي، وذلك عقب إساءته لرسول الله "صلى"، من خلال نشر صور مسيئة له في فرنسا مما جعل هاشتاج "إلا رسول الله يا فرنسا" يتصدر التريند.

قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن العقائد الدينية غير قابلة للمناقشة أو الاستهزاء، مشددًا على أنه لا يمكن بأى حال من الأحوال أن تصل حرية التعبير إلى العقائد، معقبًا: "هذا الفهم لحرية التعبير خاطئ ويخدم أجندة التطرف والإرهاب".وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن حملات المقاطعة للمنتجات والسلع الفرنسية بعضها نقى والبعض الآخر غير ذلك ويتم استثماره بشكل سياسى.وأكد "الإبراشي"، أن أهم قضية تسيطر على الساحة هي حملات المقاطعة،لافتًا إلى أن الغضب الذى يسيطر على البعض نقى، ونابع من منطلق الدفاع عن العقيدة، متابعًا: "جزء كبير من الغضب الشعبى المصرى هو هدف نقى..ولكن بعض الغضب على السوشيال ميديا غير ذلك ويخدم أجندة سياسية".