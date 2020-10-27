ابنة رجاء الجداوي تتكفل بإصلاح غرفة الحوادث بـ"أم المصريين" صدقة جارية على روح والدتها (صور)

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تعرضت ابنة الفنانة رجاء الجداوي، لهجوم شديد على مواقع التواصل الاجتماعي بعد التعليقات على حالة التردي في مدفن والدتها، واتهمها البعض بعدم الاهتمام.



وعلقت "أميرة" على ذلك: ""هو بالفعل تحت الترميم من أكثر من سنة، ومازال تحت الترميم والفتحة الخلفية لأن هذه المساحة سوف تؤخذ لتكملة الشارع، أما عن سؤال اين ابنتها فأنا غير مسؤولة عن الترميم، هناك كِبار العائلة هم المسؤولين، ومامي كانت تدير ذلك لأنها الكبيرة لكن المدفن ده مدفن العائلة وأنا أصغر العائلة".



لتختتم كلامها قائلة: "وشكرًا للاهتمام وكما كانت تقول أمي، مش مهم فوق شكله إيه، المهم تحت منور قد إيه، اللهم أَنِر قبورنا جميعًا".



وهو ما أثار غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي واتهامها بعدم الحفاظ والاهتمام بمدفن والدتها.



ومن ناحية آخرى تكفلت "أميرة" ابنة رجاء الجداوي، بإصلاح غرفة الحوادث في مستشفى أم المصريين.



وقامت بذلك كصدقة جارية على روح والدتها الراحلة الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي.



