باتشيكو يطالب الزمالك بحسم هذه الصفقات.. والتعاون يفاوض ساسي

طالب البرتغالى جيمى باتشيكو، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، مجلس الإدارة، بإتمام الصفقات الجديدة التى سيتم التعاقد معها بداية من الموسم المقبل، خصوصا الثنائى نبيل عماد دونجا، لاعب الوسط المدافع بنادى بيراميدز، وأسامة جلال، مدافع إنبى.





وأعجب باتشيكو، المدير الفنى للفريق الأبيض بمستوى الثنائى الذى ظهر به خلال مشاركاتهما فى المباريات مع فريقهما، سواء فى الدورى الممتاز أو كأس مصر.









ومن ناحية آخرى طالب المدرب البرتغالى بضرورة تدعيم خط الوسط المدافع بلاعبين مميزين لسببين، أولهما عدم رغبة المدير الفنى فى الاعتماد بشكل أساسى على طارق حامد وتجهيز بديل له فى حالة غيابه عن المباريات لأى سبب سواء الإيقاف أو الإصابة، والسبب الثانى أن المدير الفنى يخشى رحيل التونسى فرجانى ساسى، لاعب الوسط المدافع أو استمرار الابتعاد عن مستواه الفنى الذى ظهر به فى الموسم الماضى.









ويأمل المدرب البرتغالى فى تدعيم مركز الوسط المدافع بلاعب متميز بدلا من الاستعانة بأحمد سيد زيزو عندما يحتاج الفريق إلى جهوده لغياب أى لاعب أساسى فى هذا المركز.





وجدد مسؤولو نادى التعاون السعودى مفاوضاتهم الجادة مع التونسى فرجانى ساسى، لاعب الوسط المدافع، الذى يرغب الفريق السعودى فى التعاقد معه، رغم ارتباطه بعقد مع ناديه يمتد لموسمين مقبلين، لكن اللاعب طلب من إدارة الفريق السعودى تأجيل المفاوضات لحين معرفة حسم مصيره بشأن تمديد عقده مع القلعة البيضاء من عدمه.







