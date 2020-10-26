حارس توتنهام السابق يعتزل كرة القدم

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 10:00 م
بوابة الفجر
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أعلن حاري نادي توتنهام الإنجليزي السابق، ميشيل فورم، اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي، لينهي بذلك مسيرة استمرت في الملاعب لمدة 15 عامًا

بدأ فورم البالغ من العمر 37 عاما مسيرته في نادي أوتريخت الهولندي في 2005 قبل الانتقال إلى سوانزي سيتي في 2011 حيث فاز بكأس الرابطة.


وقضى الدولي الهولندي السابق ستة مواسم مع توتنهام معظمها كحارس احتياطي لهوغو لوريس قبل الرحيل عن النادي المنتمي لشمال لندن بعد انتهاء عقده الموسم الماضي.

وقال فورم على "إنستغرام": قررت اعتزال كرة القدم للمحترفين. أتوجه بالشكر إلى كل الأندية التي لعبت لها وأشعر بالفخر الشديد لتمثيل بلادي على المستوى الدولي.

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