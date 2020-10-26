أسعار الذهب تتعافي بنهاية التعاملات اليوم الإثنين

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 10:11 م
بوابة الفجر
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تعافت أسعار الذهب بنهاية التعاملات اليوم الإثنين، بدعم من خسائر البورصة الأمريكية مع ترقب تطورات فيروس كورونا.

وتعرضت أسعار الذهب للضغط  خلال التعاملات مع ارتفاع الدولار الأمريكي لكن هبوط الأسهم الأمريكية بوتيرة حادة خلال الجلسة قدم بعض الدعم للذهب.

فيما يراقب المستثمرون تطورات فيروس كورونا مع ارتفاعات قياسية للإصابات في الولايات المتحدة وأوروبا.

ومن جهة أخرى، قالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إن إدارة دونالد ترامب تراجع آخر خطة متعلقة بحزمة التحفيز المرتبطة بوباء كورونا، مشيرة إلى أنها تتوقع الحصول على رد في وقت لاحق اليوم.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.03 بالمائة أو ما يعادل 50 سنتاً إلى 1905.70 دولار للأوقية.

وبحلول الساعة 5:45 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.1 بالمائة إلى 1904.7 دولار للأوقية.

وخلال نفس الفترة، صعد مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنسبة 0.3 بالمائة على 93.04

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