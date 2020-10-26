أستاذ جهاز هضمي: 20% من المصريين يعانون من القولون العصبي

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قال الدكتور هشام الخياط، أستاذ أمراض الكبد والجهاز الهضمي، إن القولون العصبي هو عبارة عن ألم يتحسن جزئيًا بالدخول إلى الحمام، وقد يكون مصاحب بالإمساك أو الإسهال أو الإحساس بالقيء أو عسر هضم، مشيرًا إلى أن القولون العصبي من أكثر الأمراض شيوعًا في العالم، لافتًا إلى أن 20% من المصريين يعانون من القولون العصبي.



وتابع "الخياط"، خلال حواره مع إيريني نجيب ورنا الدويك وعمرو عباسي، ببرنامج "عيادة ten"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الإثنين، أن مريض القولون قد يعاني من ألم فقط، وهذا يسمى بالقولون التقلصي، مضيفًا أن القولون مرض مزمن، ولكنه مرض حميد جدًا، ولا يمكن في أي حال من الأحوال أن يتحول إلى ورم.



ولفت إلى أن تشخيص القولون العصبي يعتمد في المقام الأول على الأعراض، وليس الفحوصات، موضحًا أن الفحص بالمنظام يكون في حالات معينة خلاف القولون.



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قال أحمد عثمان، المعالج الشمولي ومدرب اليوجا، خلال تصريحات إعلامية سابقة، إن المعالج الشمولي لا يعمل فقط على الجانب النفسي فقط، ولكنه يعمل على علاج الحالة النفسية والجسدية وطاقة الإنسان، خاصة أن هذه الأمور متعلقة ومرتبطة ببعض، وتؤثر بشكل مباشر على الإنسان.



وتابع "عثمان"، أن الإنسان في البداية كان جزءًا من الطبيعية يؤثر ويتأثر بها، ولكن بعد الانتقال إلى الحياة السريعة في المدن أدى لتأثر الإنسان فقط بالطبيعية، لافتا إلى أن الأرض والنار والمياه والفراغ والهواء أشياء تؤثر في الإنسان بصورة مستمرة.



ولفت إلى أن فترة تغير الفصول المناخية يؤدي إلى مشاكل في القولون، ولذلك على الإنسان أن يغير أكله خلال هذه الفترة والبعد عن كل أنواع الأطعمة الجافة، وتناول الأكل المطبوخ الذي يوجد بها رطوبة، لتقليل الهواء داخل جسد الإنسان.

