أستاذ جهاز هضمي: 20% من المصريين يعانون من القولون العصبي

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 09:56 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
Advertisements
قال الدكتور هشام الخياط، أستاذ أمراض الكبد والجهاز الهضمي، إن القولون العصبي هو عبارة عن ألم يتحسن جزئيًا بالدخول إلى الحمام، وقد يكون مصاحب بالإمساك أو الإسهال أو الإحساس بالقيء أو عسر هضم، مشيرًا إلى أن القولون العصبي من أكثر الأمراض شيوعًا في العالم، لافتًا إلى أن 20% من المصريين يعانون من القولون العصبي.

وتابع "الخياط"، خلال حواره مع إيريني نجيب ورنا الدويك وعمرو عباسي، ببرنامج "عيادة ten"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الإثنين، أن مريض القولون قد يعاني من ألم فقط، وهذا يسمى بالقولون التقلصي، مضيفًا أن القولون مرض مزمن، ولكنه مرض حميد جدًا، ولا يمكن في أي حال من الأحوال أن يتحول إلى ورم.

ولفت إلى أن تشخيص القولون العصبي يعتمد في المقام الأول على الأعراض، وليس الفحوصات، موضحًا أن الفحص بالمنظام يكون في حالات معينة خلاف القولون.

اقرأ أيضًا:
قال أحمد عثمان، المعالج الشمولي ومدرب اليوجا، خلال تصريحات إعلامية سابقة، إن المعالج الشمولي لا يعمل فقط على الجانب النفسي فقط، ولكنه يعمل على علاج الحالة النفسية والجسدية وطاقة الإنسان، خاصة أن هذه الأمور متعلقة ومرتبطة ببعض، وتؤثر بشكل مباشر على الإنسان.

وتابع "عثمان"، أن الإنسان في البداية كان جزءًا من الطبيعية يؤثر ويتأثر بها، ولكن بعد الانتقال إلى الحياة السريعة في المدن أدى لتأثر الإنسان فقط بالطبيعية، لافتا إلى أن الأرض والنار والمياه والفراغ والهواء أشياء تؤثر في الإنسان بصورة مستمرة.

ولفت إلى أن فترة تغير الفصول المناخية يؤدي إلى مشاكل في القولون، ولذلك على الإنسان أن يغير أكله خلال هذه الفترة والبعد عن كل أنواع الأطعمة الجافة، وتناول الأكل المطبوخ الذي يوجد بها رطوبة، لتقليل الهواء داخل جسد الإنسان.

أخبار تهمك

مرتضى منصور: مباراة الزمالك والرجاء على وشك الإلغاء

منذ حوالي 6 ساعات

"الأرصاد" تكشف تفاصيل طقس الاثنين.. وتحذر من هذه الظاهرة

منذ حوالي 17 ساعة

شوبير يكشف حقيقة تأجيل نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 20 ساعة

الأهلي يتحرك لحسم الصفقة الكبري

منذ 12 دقيقة

الأهلي يقدم صفقة ذهبية للزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

قرار مهم من السيسي بشأن تراخيص حضانات الأطفال

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - تفاصيل إصابة نجم الزمالك

منذ ساعة و 19 دقيقة

بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الغد.. وتحذير من هذه الظاهرة

منذ حوالي 9 ساعات

بالأسماء.. تعرف على صفقات الأهلي الجديدة

منذ ساعتين و 12 دقيقة

الأهلي يعرض على موسيماني صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 12 ساعة

نجم الأحمر يطالب الأهلي بتحديد مصيره.. وبيراميدز يترقب

منذ ساعة و 12 دقيقة

تحذير عاجل من عمرو أديب بشأن مقاطعة البضائع الفرنسية

منذ يوم

بعد نشر الرسوم المسيئة للنبي.. الخارجية الفرنسية ترجو أمرا من الدول الإسلامية

منذ يوم

عـاجل.. الحبس 6 أشهر لممدوح حمزة وإدراجه علي قوائم الإرهاب

منذ حوالي 9 ساعات

تعرف على موانع استخدام لقاح الإنفلونزا

منذ حوالي 8 ساعات

باتشيكو يطالب الزمالك بحسم هذه الصفقات.. والتعاون يفاوض ساسي

منذ 35 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:30 م

بالأسماء.. تعرف على صفقات الأهلي الجديدة

عـاجل.. الحبس 6 أشهر لممدوح حمزة وإدراجه علي قوائم الإرهاب

01:40 م

بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الغد.. وتحذير من هذه الظاهرة

01:17 م

تحذير عاجل من عمرو أديب بشأن مقاطعة البضائع الفرنسية

10:45 م

باتشيكو يطالب الزمالك بحسم هذه الصفقات.. والتعاون يفاوض ساسي

10:07 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كيف تعاونت الجزيرة والبى بى سى مع المخابرات الغربية لزعزعة استقرار العالم العربى؟

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود يس.. أيقونة الحب والحرب

رشا سمير
رشا سمير

الروائية رشا سمير تحاور عاشق مصر الروائي جيلبيرت سينويه