غادة عادل بإطلالة جريئة في رابع أيام مهرجان الجونة السينمائي

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حضرت الفنانة غادة عادل رابع أيام مهرجان الجونة السينمائي، وذلك عقب حضورها الثلاث أيام الأولى من المهرجان.



وتألقت في رابع أيام المهرجان، من خلال ارتدائها فستان قصير باللون البنفسجي الفاتح، وشعر منسدل على كتفها وميك أب هادئ.



وينتظر الفنانين مهرجان الجونة السينمائي، في كل عام ليظهرو بإطلالاتهم المتألقة والجريئة، وتعد هذه هي الدورة الـ4 من مهرجان الجونة السينمائي والتي تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا المستجد.



وظهر عدد من النجوم في حفل افتتاح مهرجان الجونة هذا العام بمظهر جرئ ومتألق أبرزهم الفنانة رانيا يوسف.