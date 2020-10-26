فتيات دار الرحمة بنجع حمادي يحتفلن بالمولد النبوي الشريف (صور)

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 09:52 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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شهد حازم عمر، نائب محافظ قنا، الاحتفال بالمولد النبوي الشريف بمؤسسة الفتيات الايتام بجمعية الوعي الإسلامي بنجع حمادي نائبا عن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، بحضور حسين الباز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية ومسئولي الجمعية.

وهنأ نائب المحافظ جميع الحضور بذكري المولد النبوى الشريف، معربا عن سعادته بالاحتفال بهذه الذكري العظيمة مع ابناء مؤسسة الفتيات الايتام، مؤكدا حرص المحافظة على رعاية ودعم الاطفال الأيتام بجميع دور الرعاية ومشاركتهم في الاحتفال بكافة المناسبات الوطنية والدينية.

وقال عمر، إن الاحتفال بذكري المولد النبوي الشريف هي ذكرى عطرة نستلهم منها قيم سامية في العمل والكفاح والصبر على الشدائد ونشر المحبة والسلام ونبذ العنف والتطرف والإرهاب، مقدما التهنئة بتلك المناسبة لكافة ابناء المحافظة والشعب المصري والأمة العربية والإسلامية.


جدير بالذكر ان الاحتفال شهد عدد من الفقرات الفنية لأبناء مؤسسة الفتيات الايتام بالإضافة الي مجموعة من الابتهالات والتواتشيح الدينية.

فتيات دار الرحمة بنجع حمادي يحتفلن بالمولد النبوي الشريف (صور)
فتيات دار الرحمة بنجع حمادي يحتفلن بالمولد النبوي الشريف (صور)
فتيات دار الرحمة بنجع حمادي يحتفلن بالمولد النبوي الشريف (صور)
فتيات دار الرحمة بنجع حمادي يحتفلن بالمولد النبوي الشريف (صور)
فتيات دار الرحمة بنجع حمادي يحتفلن بالمولد النبوي الشريف (صور)
فتيات دار الرحمة بنجع حمادي يحتفلن بالمولد النبوي الشريف (صور)
فتيات دار الرحمة بنجع حمادي يحتفلن بالمولد النبوي الشريف (صور)
فتيات دار الرحمة بنجع حمادي يحتفلن بالمولد النبوي الشريف (صور)
فتيات دار الرحمة بنجع حمادي يحتفلن بالمولد النبوي الشريف (صور)
فتيات دار الرحمة بنجع حمادي يحتفلن بالمولد النبوي الشريف (صور)

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