رشا مهدي تبهر الجميع بفستان متألق في رابع أيام مهرجان الجونة السينمائي

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 10:15 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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حضرت الفنانة رشا مهدي رابع أيام مهرجان الجونة السينمائي،وتألقت بفستان مبهج.

وارتدت "مهدي" في رابع أيام مهرجان الجونة السينمائي فستان منفوش بنفسجي، حيث أبهرت الجميع بتألقها.

وينتظر الفنانين مهرجان الجونة السينمائي، في كل عام ليظهرو بإطلالاتهم المتألقة والجريئة، وتعد هذه هي الدورة الـ4 من مهرجان الجونة السينمائي والتي تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا المستجد.

وظهر عدد من النجوم في حفل افتتاح مهرجان الجونة هذا العام بمظهر جرئ ومتألق أبرزهم الفنانة رانيا يوسف.
رشا مهدي تبهر الجميع بفستان متألق في رابع أيام مهرجان الجونة السينمائي
رشا مهدي تبهر الجميع بفستان متألق في رابع أيام مهرجان الجونة السينمائي
رشا مهدي تبهر الجميع بفستان متألق في رابع أيام مهرجان الجونة السينمائي
رشا مهدي تبهر الجميع بفستان متألق في رابع أيام مهرجان الجونة السينمائي

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مهرجان الجونه السينمائي مهرجان الجونه مهرجان الجون الفنانه رانيا يوسف

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